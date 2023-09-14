Авиация ВКС России сбила украинский вертолёт Ми-8 у Красного Лимана в ДНР

Российская авиация поразила украинский вертолёт Ми-8 недалеко от Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кстати, также российская авиация в Чёрном море сорвала атаку шестого за сегодняшний день украинского катера. Как уточнили в Министерстве обороны Российской Федерации, безэкипажное судно Вооружённых сил Украины было уничтожено.