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Регион
Опубликовано 14 сентября 2023, 11:58
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Авиация ВКС России сбила украинский вертолёт Ми-8 у Красного Лимана в ДНР

Российская авиация поразила украинский вертолёт Ми-8 недалеко от Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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Кстати, также российская авиация в Чёрном море сорвала атаку шестого за сегодняшний день украинского катера. Как уточнили в Министерстве обороны Российской Федерации, безэкипажное судно Вооружённых сил Украины было уничтожено.

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VK / Минобороны России

Николь Вербер
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