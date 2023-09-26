Регион

Уведомления отключены

26 сентября, 08:35

Киев признал, что Россия уничтожила места сборки украинских ракет

Глава СНБО Данилов признал, что ВС России поразили производство украинских ракет

Представители Киева признали, что российские военные в ходе специальной военной операции поразили место сбора украинских ракет. В частности, об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC.

"Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет", — констатировал он.

"Исключительно для защиты": В СНБО Украины пообещали не использовать ракеты ATACMS для ударов по РФ

"Исключительно для защиты": В СНБО Украины пообещали не использовать ракеты ATACMS для ударов по РФ

Напомним, что в субботу, 23 сентября, в Минобороны РФ сообщили, что наши военные нанесли 12 ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также БПЛА по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения зарубежного производства.

Ранее полковник Дуглас Макгрегор заявил о том, что ВСУ начали применять тактику дальнобойных ударов. Для этого они используют западные ракеты и информацию разведслужб. По его мнению, это происходит из-за неспособности ВСУ вести бой на земле на фоне больших потерь.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Марина Калегина
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Украина

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров