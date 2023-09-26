Киев признал, что Россия уничтожила места сборки украинских ракет
Глава СНБО Данилов признал, что ВС России поразили производство украинских ракет
Представители Киева признали, что российские военные в ходе специальной военной операции поразили место сбора украинских ракет. В частности, об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC.
"Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет", — констатировал он.
Напомним, что в субботу, 23 сентября, в Минобороны РФ сообщили, что наши военные нанесли 12 ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также БПЛА по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения зарубежного производства.
Ранее полковник Дуглас Макгрегор заявил о том, что ВСУ начали применять тактику дальнобойных ударов. Для этого они используют западные ракеты и информацию разведслужб. По его мнению, это происходит из-за неспособности ВСУ вести бой на земле на фоне больших потерь.
VK / Минобороны России