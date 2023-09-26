Киев признал, что Россия уничтожила места сборки украинских ракет

Представители Киева признали, что российские военные в ходе специальной военной операции поразили место сбора украинских ракет. В частности, об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC.

"Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет", — констатировал он.

Напомним, что в субботу, 23 сентября, в Минобороны РФ сообщили, что наши военные нанесли 12 ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также БПЛА по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения зарубежного производства.