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Регион
Опубликовано 26 сентября 2023, 08:35
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Киев признал, что Россия уничтожила места сборки украинских ракет

Глава СНБО Данилов признал, что ВС России поразили производство украинских ракет

Представители Киева признали, что российские военные в ходе специальной военной операции поразили место сбора украинских ракет. В частности, об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC.

"Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет", — констатировал он.

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Напомним, что в субботу, 23 сентября, в Минобороны РФ сообщили, что наши военные нанесли 12 ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также БПЛА по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения зарубежного производства.

Ранее полковник Дуглас Макгрегор заявил о том, что ВСУ начали применять тактику дальнобойных ударов. Для этого они используют западные ракеты и информацию разведслужб. По его мнению, это происходит из-за неспособности ВСУ вести бой на земле на фоне больших потерь.

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VK / Минобороны России

Марина Калегина
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