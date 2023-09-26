Регион

Уведомления отключены

26 сентября, 07:25

"Исключительно для защиты": В СНБО Украины пообещали не использовать ракеты ATACMS для ударов по РФ

Секретарь СНБО Данилов заявил, что Киев не применит ATACMS для обстрелов России

Украинская армия не станет наносить удары по России американскими тактическими ракетами ATACMS. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью газете ABC.

"Нам бы очень хотелось иметь их (ракеты. — Прим. Лайфа) <…> Мы не будем использовать их на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнёрами", заявил он.

По словам Данилова, Киев намерен применять ракеты "исключительно для защиты" украинских территорий, этот вопрос оговаривался с поставщиком оружия — США.

Названо условие для передачи Киеву немецких ракет Taurus

Названо условие для передачи Киеву немецких ракет Taurus

Ранее газета Financial Times сообщила, что США отправят Киеву ракеты ATACMS с кассетными бомбами. В Белом доме предпочли не объявлять об этом публично, чтобы "не предупреждать Россию". Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что российские войска сотрут с лица земли критическую инфраструктуру Украины в ответ на поставки ракет ATACMS. А вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл уверен, что велика опасность попадания этого вида оружия на чёрный рынок, а вовсе не в ВСУ.

Обложка ©

Wikipedia

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров