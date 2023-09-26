В СНБО Украины пообещали не использовать ракеты ATACMS для ударов по РФ
Секретарь СНБО Данилов заявил, что Киев не применит ATACMS для обстрелов России
Украинская армия не станет наносить удары по России американскими тактическими ракетами ATACMS. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью газете ABC.
"Нам бы очень хотелось иметь их (ракеты. — Прим. Лайфа) <…> Мы не будем использовать их на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнёрами", — заявил он.
По словам Данилова, Киев намерен применять ракеты "исключительно для защиты" украинских территорий, этот вопрос оговаривался с поставщиком оружия — США.
Ранее газета Financial Times сообщила, что США отправят Киеву ракеты ATACMS с кассетными бомбами. В Белом доме предпочли не объявлять об этом публично, чтобы "не предупреждать Россию". Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что российские войска сотрут с лица земли критическую инфраструктуру Украины в ответ на поставки ракет ATACMS. А вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл уверен, что велика опасность попадания этого вида оружия на чёрный рынок, а вовсе не в ВСУ.