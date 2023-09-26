Украинская армия не станет наносить удары по России американскими тактическими ракетами ATACMS. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью газете ABC .

"Нам бы очень хотелось иметь их (ракеты. — Прим. Лайфа) <…> Мы не будем использовать их на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнёрами", — заявил он.