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23 сентября, 13:17

США отправят Киеву ракеты ATACMS с кассетными бомбами, узнали СМИ

FT: США решили передать Киеву ATACMS с кассетными бомбами до визита Зеленского

Американский президент Джо Байден принял решение передать Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые оснащены кассетными боеприпасами, ещё до визита Владимира Зеленского в США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

"Вашингтон отправит версию ракет (ATACMS. — Прим. Лайфа), оснащённую кассетными боеприпасами, а не одиночной боеголовкой", — пишет издание.

По словам собеседника газеты, в ближайшей перспективе Вашингтон оправит Киеву небольшое число ракет. Такое решение было принято ещё до визита Зеленского в Штаты, но в Белом доме предпочли специально не объявлять об этом публично, чтобы не предупреждать Россию.

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О том, что Байден может одобрить поставки Украине ATACMS с кассетной боевой частью, ранее также сообщала газета The Washington Post. Глава Госдепа Энтони Блинкен, комментируя данную новость, отметил, что украинская сторона продолжит получать необходимую поддержку с учётом своих потребностей и регулярных обсуждений.

Обложка ©

Getty Images / Attila Husejnow / SOPA Images / LightRocket

Наталья Исакова
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