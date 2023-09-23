США отправят Киеву ракеты ATACMS с кассетными бомбами, узнали СМИ

Американский президент Джо Байден принял решение передать Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые оснащены кассетными боеприпасами, ещё до визита Владимира Зеленского в США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

По словам собеседника газеты, в ближайшей перспективе Вашингтон оправит Киеву небольшое число ракет. Такое решение было принято ещё до визита Зеленского в Штаты, но в Белом доме предпочли специально не объявлять об этом публично, чтобы не предупреждать Россию.