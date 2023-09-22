Блинкен высказался о поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS

Украина и впредь будет получать поддержку, в которой нуждается, учитывая её потребности и регулярные обсуждения. Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос о перспективах получения Незалежной ракет ATACMS.

"Мы постоянно ведём обсуждения с Украиной с самого первого дня, пытаясь поставить то, что им нужно… этот процесс продолжается", — уточнил он, уйдя от прямого ответа на вопрос о сроках отправки ракет.

Блинкен также напомнил, что обсуждения с Украиной того, какая именно стране требуется военная помощь, проводятся ежедневно.

