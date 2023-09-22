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22 сентября, 20:34

Блинкен высказался о поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS

Блинкен: США находятся в контакте с Киевом по вопросу поставок ракет ATACMS

Украина и впредь будет получать поддержку, в которой нуждается, учитывая её потребности и регулярные обсуждения. Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос о перспективах получения Незалежной ракет ATACMS.

"Мы постоянно ведём обсуждения с Украиной с самого первого дня, пытаясь поставить то, что им нужно… этот процесс продолжается", — уточнил он, уйдя от прямого ответа на вопрос о сроках отправки ракет.

Блинкен также напомнил, что обсуждения с Украиной того, какая именно стране требуется военная помощь, проводятся ежедневно.

В ДНР обвинили США в эскалации конфликта из-за планов по отправке ATACMS Киеву

В ДНР обвинили США в эскалации конфликта из-за планов по отправке ATACMS Киеву

Ранее газета The Washington Post сообщала, что администрация американского президента Джо Байдена может одобрить поставки Украине ракет ATACMS с кассетной боевой частью.

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ТАСС / Timothy A. Clary

Анатолий Симоненко
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