Блинкен высказался о поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS
Блинкен: США находятся в контакте с Киевом по вопросу поставок ракет ATACMS
Украина и впредь будет получать поддержку, в которой нуждается, учитывая её потребности и регулярные обсуждения. Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос о перспективах получения Незалежной ракет ATACMS.
"Мы постоянно ведём обсуждения с Украиной с самого первого дня, пытаясь поставить то, что им нужно… этот процесс продолжается", — уточнил он, уйдя от прямого ответа на вопрос о сроках отправки ракет.
Блинкен также напомнил, что обсуждения с Украиной того, какая именно стране требуется военная помощь, проводятся ежедневно.
Ранее газета The Washington Post сообщала, что администрация американского президента Джо Байдена может одобрить поставки Украине ракет ATACMS с кассетной боевой частью.
ТАСС / Timothy A. Clary