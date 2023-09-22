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Опубликовано 22 сентября 2023, 20:16

В ДНР обвинили США в эскалации конфликта из-за планов по отправке ATACMS Киеву

Гагин: Поставки Вашингтоном ракет ATACMS Киеву приведут к эскалации конфликта

Планируя передачу Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS, Вашингтон продолжает эскалацию конфликта на Украине. Как рассказал РИА "Новости" советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, США выгодно такое развитие событий.

Собеседник издания отметил, что в то же время этот конфликт невыгоден Европе. Также он упомянул, что в случае передачи этих ракетных снарядов Киев прежде всего будет использовать их на территории России.

"Штаты педалируют эскалацию конфликта, им это выгодно, а Европа как раз является исполнителем и, собственно говоря, получает все палки от этого конфликта — это истощение своей промышленности, передача своих военных запасов Украине, ущемление своих прав… Каждая страна Европы сейчас начинает вспоминать о своих интересах", — заявил Ян Гагин.

США могут отправить Киеву ракеты ATACMS уже осенью, но есть нюанс
США могут отправить Киеву ракеты ATACMS уже осенью, но есть нюанс

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена может одобрить поставки Украине ракет ATACMS с кассетной боевой частью. В межведомственных обсуждениях на эту тему удалось достигнуть прогресса за последние дни.

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Андрей Соловьёв
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