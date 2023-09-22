В ДНР обвинили США в эскалации конфликта из-за планов по отправке ATACMS Киеву

Планируя передачу Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS, Вашингтон продолжает эскалацию конфликта на Украине. Как рассказал РИА "Новости" советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, США выгодно такое развитие событий.

Собеседник издания отметил, что в то же время этот конфликт невыгоден Европе. Также он упомянул, что в случае передачи этих ракетных снарядов Киев прежде всего будет использовать их на территории России.

"Штаты педалируют эскалацию конфликта, им это выгодно, а Европа как раз является исполнителем и, собственно говоря, получает все палки от этого конфликта — это истощение своей промышленности, передача своих военных запасов Украине, ущемление своих прав… Каждая страна Европы сейчас начинает вспоминать о своих интересах", — заявил Ян Гагин.