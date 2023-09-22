Украина может получить от США ракеты ATACMS с кассетной "головой"

Администрация президента США Джо Байдена может одобрить поставки Украине ракет ATACMS с кассетной боевой частью. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их сведениям, в межведомственных обсуждениях на эту тему удалось достигнуть прогресса за последние дни.