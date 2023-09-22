Украина может получить от США ракеты ATACMS с кассетной "головой"
WP: Администрация Байдена может одобрить поставки ВСУ ATACMS с кассетной частью
Администрация президента США Джо Байдена может одобрить поставки Украине ракет ATACMS с кассетной боевой частью. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.
По их сведениям, в межведомственных обсуждениях на эту тему удалось достигнуть прогресса за последние дни.
Кассетные снаряды — это разновидность боеприпасов типа "воздух – земля" или "земля – земля". При разрыве такой ракеты высвобождаются суббоеприпасы — боевые припасы меньшего размера. Обычно применяется для уничтожения личного состава и транспортных средств. Кассетные бомбы запрещены Конвенцией ООН, заключённой в мае 2008 года.
Несмотря на международное законодательство, украинская армия применяет кассетные снаряды регулярно. Буквально на днях ВСУ запустили кассетный снаряд в многоэтажку в Донецке, ранения получили несколько человек. А 13 сентября украинские войска выпустили по Донецку и Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров.
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