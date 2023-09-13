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Регион
Опубликовано 13 сентября 2023, 09:38
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ВСУ выпустили шесть кассетных снарядов по Донецку и Горловке

СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Горловку кассетными боеприпасами

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Так, в 11:35 противник открыл огонь по Никитовскому району Горловки, выпустив три снаряда. А уже в 11:40 — из Карловки по Куйбышевскому району Донецка, потратив также три снаряда.

Четыре человека пострадали в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Четыре человека пострадали в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пожаре на территории Свято-Игнатьевского храма после обстрела со стороны ВСУ. Огонь возник в подсобном помещении.

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Getty Images / Wojciech Grzedzinski

Матвей Константинов
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