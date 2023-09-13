ВСУ выпустили шесть кассетных снарядов по Донецку и Горловке

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Так, в 11:35 противник открыл огонь по Никитовскому району Горловки, выпустив три снаряда. А уже в 11:40 — из Карловки по Куйбышевскому району Донецка, потратив также три снаряда.