ВСУ выпустили шесть кассетных снарядов по Донецку и Горловке
СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Горловку кассетными боеприпасами
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Так, в 11:35 противник открыл огонь по Никитовскому району Горловки, выпустив три снаряда. А уже в 11:40 — из Карловки по Куйбышевскому району Донецка, потратив также три снаряда.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пожаре на территории Свято-Игнатьевского храма после обстрела со стороны ВСУ. Огонь возник в подсобном помещении.
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