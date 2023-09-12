В Свято-Игнатьевском храме в Донецке произошёл пожар из-за обстрела ВСУ

В Донецке возник пожар на территории Свято-Игнатьевского храма после обстрела со стороны украинской армии. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин. О пострадавших не сообщается.

"В результате обстрела Куйбышевского района на Манежном проспекте произошло возгорание в подсобном помещении, расположенном на территории Свято-Игнатьевского храма", — написал он в телеграм-канале.