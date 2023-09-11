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11 сентября, 11:42

Украинский снаряд попал в детский сад в Донецке

Мэр Кулемзин: Украинский снаряд влетел в здание детсада при обстреле Донецка

<p>Снаряд ВСУ влетел в здание детского сада при обстреле Донецка © t.me / <a href="https://t.me/kulemzin_donetsk/21570" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kulemzin_donetsk</a></p>

Снаряд ВСУ влетел в здание детского сада при обстреле Донецка © t.me / kulemzin_donetsk

В результате обстрела Петровского района Донецка украинский снаряд попал в здание детского сада. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин, опубликовав фото с последствиями атаки со стороны ВСУ.

"В результате обстрела Петровского района произошло прямое попадание в здание детского сада № 314", — написал он в телеграм-канале.

Известно, что украинские войска днём 11 сентября выпустили по Петровскому району Донецка три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.

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Напомним, ранее украинский снаряд попал в детский сад № 191 на Зоологической улице в Донецке. Позднее ещё один детсад в городе получил повреждения в результате обстрела ВСУ.

Иван Косицын
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