Украинский снаряд попал в детский сад в Донецке
Мэр Кулемзин: Украинский снаряд влетел в здание детсада при обстреле Донецка
Снаряд ВСУ влетел в здание детского сада при обстреле Донецка © t.me / kulemzin_donetsk
В результате обстрела Петровского района Донецка украинский снаряд попал в здание детского сада. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин, опубликовав фото с последствиями атаки со стороны ВСУ.
"В результате обстрела Петровского района произошло прямое попадание в здание детского сада № 314", — написал он в телеграм-канале.
Известно, что украинские войска днём 11 сентября выпустили по Петровскому району Донецка три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.
Напомним, ранее украинский снаряд попал в детский сад № 191 на Зоологической улице в Донецке. Позднее ещё один детсад в городе получил повреждения в результате обстрела ВСУ.