Украинский снаряд попал в детский сад в Донецке

В результате обстрела Петровского района Донецка украинский снаряд попал в здание детского сада. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин, опубликовав фото с последствиями атаки со стороны ВСУ.

"В результате обстрела Петровского района произошло прямое попадание в здание детского сада № 314", — написал он в телеграм-канале.