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5 сентября, 17:26

Второй детсад в Донецке повреждён при обстреле ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждении второго детсада при обстреле ВСУ

Ещё один детский сад в Донецке получил повреждения в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Во время обстрела Куйбышевского района по улице Зуевской повреждения получил детский сад № 364", — написал он в телеграм-канале.

Напомним, ранее украинский снаряд попал в детский сад № 191 на Зоологической улице. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

При ударе ВСУ по Донецку повреждено здание школы

При ударе ВСУ по Донецку повреждено здание школы

ВСУ не впервой обстреливать детские сады на территории России. Так, в июле украинский снаряд угодил в дошкольное учреждение в Брянской области. Это произошло в селе Куршановичи Климовского района.

Обложка ©

ТАСС / Валентин Спринчак

Никита Никонов
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