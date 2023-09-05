Второй детсад в Донецке повреждён при обстреле ВСУ
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждении второго детсада при обстреле ВСУ
Ещё один детский сад в Донецке получил повреждения в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Во время обстрела Куйбышевского района по улице Зуевской повреждения получил детский сад № 364", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, ранее украинский снаряд попал в детский сад № 191 на Зоологической улице. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
ВСУ не впервой обстреливать детские сады на территории России. Так, в июле украинский снаряд угодил в дошкольное учреждение в Брянской области. Это произошло в селе Куршановичи Климовского района.
ТАСС / Валентин Спринчак