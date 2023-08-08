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8 августа, 12:53

При ударе ВСУ по Донецку повреждено здание школы

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ открыли массированный огонь по Киевскому району

ВСУ открыли артиллерийский огонь по Киевскому району Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Под массированным обстрелом [находится] Киевский район. <...> Не покидайте укрытий, будьте осторожны! Не исключены повторные обстрелы!" — написал он в своём телеграм-канале.

В результате удара украинских военных оказалось повреждено остекление в многоквартирных домах по улице Щорса и в здании школы № 48, а в частных домах по улице Крупской — кровля. При этом от обстрела в Куйбышевском районе пострадали трое мирных жителей.

Дипломы выпускников сгорели в обстрелянном ВСУ университете Донецка

Дипломы выпускников сгорели в обстрелянном ВСУ университете Донецка

На днях противник обстрелял Донецк кассетными боеприпасами. В результате вражеской атаки по мирному населению оказались ранены пять человек. Кроме того, повреждения получили восемь жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры в Донецке и Горловке.

Обложка ©

Getty Images / Wojciech Grzedzinski

Николь Вербер
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