При ударе ВСУ по Донецку повреждено здание школы
Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ открыли массированный огонь по Киевскому району
ВСУ открыли артиллерийский огонь по Киевскому району Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Под массированным обстрелом [находится] Киевский район. <...> Не покидайте укрытий, будьте осторожны! Не исключены повторные обстрелы!" — написал он в своём телеграм-канале.
В результате удара украинских военных оказалось повреждено остекление в многоквартирных домах по улице Щорса и в здании школы № 48, а в частных домах по улице Крупской — кровля. При этом от обстрела в Куйбышевском районе пострадали трое мирных жителей.
На днях противник обстрелял Донецк кассетными боеприпасами. В результате вражеской атаки по мирному населению оказались ранены пять человек. Кроме того, повреждения получили восемь жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры в Донецке и Горловке.
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