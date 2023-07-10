Снаряд ВСУ попал в детсад в Брянской области

ВСУ обстреляли село Куршановичи Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших нет, повреждены несколько зданий, в том числе детский сад.

"В результате обстрела имеются повреждения двух жилых домовладений, зданий детского сада, магазина, почты. Оперативные службы работают на месте", — написал он в своём телеграм-канале.