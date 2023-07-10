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10 июля, 10:48

Снаряд ВСУ попал в детсад в Брянской области

Губернатор Богомаз: Детский сад повреждён в ходе обстрела ВСУ села Куршановичи

ВСУ обстреляли село Куршановичи Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших нет, повреждены несколько зданий, в том числе детский сад.

"В результате обстрела имеются повреждения двух жилых домовладений, зданий детского сада, магазина, почты. Оперативные службы работают на месте", написал он в своём телеграм-канале.

ВСУ обстреляли завод и пункт пропуска в Курской области

ВСУ обстреляли завод и пункт пропуска в Курской области

Это уже не первый случай атаки на детские сады со стороны украинских войск. 9 мая они обстреляли детский сад в селе Курковичи Стародубского района.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Матвей Константинов
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