Снаряд ВСУ попал в детсад в Брянской области
Губернатор Богомаз: Детский сад повреждён в ходе обстрела ВСУ села Куршановичи
ВСУ обстреляли село Куршановичи Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших нет, повреждены несколько зданий, в том числе детский сад.
"В результате обстрела имеются повреждения двух жилых домовладений, зданий детского сада, магазина, почты. Оперативные службы работают на месте", — написал он в своём телеграм-канале.
Это уже не первый случай атаки на детские сады со стороны украинских войск. 9 мая они обстреляли детский сад в селе Курковичи Стародубского района.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo