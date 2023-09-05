Украинский снаряд попал в детский сад в Донецке
Один из снарядов ВСУ в ходе обстрела Донецка попал в здание детского сада. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Куйбышевского района по улице Зоологической произошло прямое попадание вражеского снаряда в детский сад № 191", — написал он в телеграм-канале.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
А 2 сентября в Петровском районе Донецка корпус выпущенного ВСУ кассетного боеприпаса пробил стену и влетел в квартиру жилого дома. В этот момент хозяйка квартиры находилась внутри.
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Getty Images / Diego Herrera Carcedo