Украинский снаряд попал в детский сад в Донецке

Один из снарядов ВСУ в ходе обстрела Донецка попал в здание детского сада. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Куйбышевского района по улице Зоологической произошло прямое попадание вражеского снаряда в детский сад № 191", — написал он в телеграм-канале.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.