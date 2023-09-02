Кассетный боеприпас пробил дыру в квартире дома в Донецке
В Донецке выпущенный ВСУ кассетный боеприпас пробил дыру в стене дома
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
В Петровском районе Донецка корпус выпущенного ВСУ кассетного боеприпаса пробил стену и влетел в квартиру жилого дома, пишет РИА "Новости". В этот момент хозяйка квартиры находилась внутри.
В то же время суббоеприпасами снаряда ранило несколько человек, которые в тот момент гуляли во дворе.
По словам врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, в регионе после начала поставок ВСУ кассетных боеприпасов резко выросло число случаев гибели мирного населения. По его словам, в связи с этим необходимо принимать дополнительные меры.