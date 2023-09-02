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2 сентября, 18:57

Кассетный боеприпас пробил дыру в квартире дома в Донецке

В Донецке выпущенный ВСУ кассетный боеприпас пробил дыру в стене дома

<p>Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин</p>

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

В Петровском районе Донецка корпус выпущенного ВСУ кассетного боеприпаса пробил стену и влетел в квартиру жилого дома, пишет РИА "Новости". В этот момент хозяйка квартиры находилась внутри.

В то же время суббоеприпасами снаряда ранило несколько человек, которые в тот момент гуляли во дворе.

Пушилин: ВСУ обстреляли ДНР более 60 раз за день

Пушилин: ВСУ обстреляли ДНР более 60 раз за день

По словам врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, в регионе после начала поставок ВСУ кассетных боеприпасов резко выросло число случаев гибели мирного населения. По его словам, в связи с этим необходимо принимать дополнительные меры.

Матвей Константинов
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