Кассетный боеприпас пробил дыру в квартире дома в Донецке

В Петровском районе Донецка корпус выпущенного ВСУ кассетного боеприпаса пробил стену и влетел в квартиру жилого дома, пишет РИА "Новости". В этот момент хозяйка квартиры находилась внутри.

В то же время суббоеприпасами снаряда ранило несколько человек, которые в тот момент гуляли во дворе.