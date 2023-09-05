Четыре человека пострадали в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Кировский район Донецка утром 5 сентября подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате атаки пострадали как минимум четыре человека, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Последствия обстрела Кировского района Донецка. Фото © T.me / kulemzin_donetsk

"В результате обстрела Кировского района по улице Туполева получили ранения мужчины 1967-го и 2001 годов рождения, женщина 1973 года рождения и неизвестная женщина, анкетные данные которой устанавливаются", — написал он в телеграм-канале.

Последствия обстрела Кировского района Донецка. Фото © T.me / kulemzin_donetsk

Также из-за удара были повреждены несколько многоэтажных домов, автомобили и остекление школы. По предварительным данным, украинские войска вели огонь из артиллерии калибра 155 мм.