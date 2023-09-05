Четыре человека пострадали в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Мэр Кулемзин: Четыре человека ранены при обстреле Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Обложка © T.me / kulemzin_donetsk
Кировский район Донецка утром 5 сентября подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате атаки пострадали как минимум четыре человека, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Кировского района по улице Туполева получили ранения мужчины 1967-го и 2001 годов рождения, женщина 1973 года рождения и неизвестная женщина, анкетные данные которой устанавливаются", — написал он в телеграм-канале.
Также из-за удара были повреждены несколько многоэтажных домов, автомобили и остекление школы. По предварительным данным, украинские войска вели огонь из артиллерии калибра 155 мм.
А ранее ВСУ обстреляли село Зёрново Суземского района. Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки пострадала местная жительница.