США могут отправить Киеву ракеты ATACMS уже осенью, но есть нюанс
WSJ: США могут отправить Украине дальнобойные ракеты ATACMS этой осенью
США могут отправить Украине дальнобойные ракеты ATACMS этой осенью. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, администрация президента страны Джо Байдена рассматривает эту возможность, но окончательное решение должен принять сам глава государства.
По данным издания, осенью Вашингтон "по-новому взглянет на поставку ATACMS, чтобы усилить контрнаступление Украины". При этом чиновники уточнили, что Соединённые Штаты могут направить Киеву ограниченное количество ракет, чтобы избежать истощения собственных запасов.
Напомним, Минобороны Украины похвасталось "положительными сигналами" от США о ракетах дальнего радиуса ATACMS ещё в июне. Однако Пентагон заявил об отсутствии решений о передаче Украине этих ракет. Позже американские СМИ писали, что "администрация президента США Джо Байдена твёрдо придерживается отказа отправлять ей дальнобойные ракеты". Однако на днях стало известно, что в Белом доме допускают передачу ATACMS Незалежной, но пока не готовы объявить об этом.
Getty Images / South Korean Defense Ministry