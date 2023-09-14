В США рассказали о печальной судьбе ракет ATACMS, если их отправят ВСУ

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что российские системы радиоэлектронной борьбы в состоянии подавить американские ракеты ATACMS, поставка которых Украине обсуждается в Вашингтоне. Об этом он указал в статье для издания Sputnik.

По мнению Риттера, российское противоракетное оружие перехватит ATACMS до достижения ими цели. Кроме того, системы наведения ракет могут быть заблокированы благодаря "установкам радиоэлектронной борьбы, которые считаются одними из самых эффективных в мире".