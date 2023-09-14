В США рассказали о печальной судьбе ракет ATACMS, если их отправят ВСУ
Экс-разведчик США Риттер: Россия заблокирует ракеты ATACMS при их передаче ВСУ
Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что российские системы радиоэлектронной борьбы в состоянии подавить американские ракеты ATACMS, поставка которых Украине обсуждается в Вашингтоне. Об этом он указал в статье для издания Sputnik.
По мнению Риттера, российское противоракетное оружие перехватит ATACMS до достижения ими цели. Кроме того, системы наведения ракет могут быть заблокированы благодаря "установкам радиоэлектронной борьбы, которые считаются одними из самых эффективных в мире".
Экс-разведчик добавил, что Пентагон в курсе возможностей Москвы. Он считает, что ATACMS, как и остальное оружие, поставляемое Соединёнными Штатами, не поможет Украине.
Напомним, Минобороны Украины похвасталось "положительными сигналами" от США о ракетах дальнего радиуса ATACMS ещё в июне. Однако Пентагон заявил об отсутствии решений о передаче Украине этих ракет. Позже американские СМИ писали, что "администрация президента США Джо Байдена твёрдо придерживается отказа отправлять дальнобойные ракеты Украине". Однако на днях стало известно, что в Белом доме допускают передачу ATACMS Украине, но пока не готовы объявить об этом.