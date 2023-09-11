"Москва готова": Экс-морпех США рассказал, что ждёт ракеты ATACMS при их отправке ВСУ
Экс-морпех США Берлетик: РФ ликвидирует ракеты ATACMS при их отправке Украине
ВС РФ без проблем ликвидируют американские дальнобойные ракеты ATACMS, если их отправят на Украину. Такое мнение выразил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик.
"Россия знакома с таким типом оружия. Русские могут перехватить его — они сбивали ракеты HIMARS, Storm Shadow, они перехватят и ATACMS. Русские уже укрепились на ряде направлений. Москва давно готова", — отметил он в интервью The New Atlas.
Эксперт добавил, что Вашингтон неоднократно говорил о передаче ракет ВСУ, поэтому для России это не будет неожиданностью.
Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на сегодняшнем брифинге заявил, что изменений в позиции США по ракетам ATACMS нет, они пока не передаются Украине. По его словам, Вашингтон продолжает рассматривать этот вопрос.
Как сообщал Лайф, Минобороны Украины похвасталось "положительными сигналами" от США о ракетах дальнего радиуса ATACMS ещё в июне. Но Пентагон заявил об отсутствии решений о передаче Киеву этих ракет. Позже американские СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена придерживается отказа отправлять дальнобойные ракеты. В августе координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что никаких изменений по этому вопросу нет.
Getty Images / South Korean Defense Ministry