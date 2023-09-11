"Москва готова": Экс-морпех США рассказал, что ждёт ракеты ATACMS при их отправке ВСУ

ВС РФ без проблем ликвидируют американские дальнобойные ракеты ATACMS, если их отправят на Украину. Такое мнение выразил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик.

"Россия знакома с таким типом оружия. Русские могут перехватить его — они сбивали ракеты HIMARS, Storm Shadow, они перехватят и ATACMS. Русские уже укрепились на ряде направлений. Москва давно готова", — отметил он в интервью The New Atlas.

Эксперт добавил, что Вашингтон неоднократно говорил о передаче ракет ВСУ, поэтому для России это не будет неожиданностью.