В Белом доме не исключили поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине
В Белом доме допускают передачу ATACMS Киеву, но пока не готовы объявить об этом
Власти США не исключают поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS. Однако Вашингтон пока не готов объявить о таком шаге, заявил первый заместитель помощника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер.
"Мы ничего не исключаем на данный момент. Нам нечего объявить о решениях относительно новых средств [для Украины]", — сказал он.
Так чиновник отреагировал на информацию, согласно которой ATACMS могут быть включены в новый пакет американской военной помощи Киеву. Файнер добавил, что Штаты намерены обеспечивать Украину вооружениями, которые позволят добиваться успеха на поле боя. По его словам, Киев "начал добиваться прогресса" в попытках вести наступательные действия.
"Мы продолжим оценивать ситуацию и будем принимать решения в зависимости от этого. Но сегодня нечего объявить о новых средствах", — подчеркнул Файнер.
Лайф писал, что Минобороны Украины похвасталось "положительными сигналами" от США о ракетах дальнего радиуса ATACMS ещё в июне. Однако Пентагон заявил об отсутствии решений о передаче Украине этих ракет. Позже американские СМИ писали, что "администрация президента США Джо Байдена твёрдо придерживается отказа отправлять дальнобойные ракеты Украине". В прошлом месяце координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что никаких изменений по этому вопросу нет.
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