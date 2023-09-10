В Белом доме не исключили поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине

Власти США не исключают поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS. Однако Вашингтон пока не готов объявить о таком шаге, заявил первый заместитель помощника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер.

"Мы ничего не исключаем на данный момент. Нам нечего объявить о решениях относительно новых средств [для Украины]", — сказал он.

Так чиновник отреагировал на информацию, согласно которой ATACMS могут быть включены в новый пакет американской военной помощи Киеву. Файнер добавил, что Штаты намерены обеспечивать Украину вооружениями, которые позволят добиваться успеха на поле боя. По его словам, Киев "начал добиваться прогресса" в попытках вести наступательные действия.