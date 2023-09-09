СМИ сообщили о намерениях США отправить Киеву ракеты дальнего радиуса ATACMS

В новый пакет военной помощи США Украине могут быть включены ракеты дальнего радиуса ATACMS, сейчас этот вопрос находится на рассмотрении у администрации президента Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на американских чиновников.

По данным источников, вероятность отправки этих ракет высока, но окончательное решение ещё не принято, планы Вашингтона могут поменяться. Американские власти переживают за собственные запасы вооружения и не желают эскалации отношений с Россией. В случае же если поставки ATACMS Киеву одобрят, процесс передачи может занять несколько месяцев.