СМИ сообщили о намерениях США отправить Киеву ракеты дальнего радиуса ATACMS
ABC: США планируют передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS
В новый пакет военной помощи США Украине могут быть включены ракеты дальнего радиуса ATACMS, сейчас этот вопрос находится на рассмотрении у администрации президента Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на американских чиновников.
По данным источников, вероятность отправки этих ракет высока, но окончательное решение ещё не принято, планы Вашингтона могут поменяться. Американские власти переживают за собственные запасы вооружения и не желают эскалации отношений с Россией. В случае же если поставки ATACMS Киеву одобрят, процесс передачи может занять несколько месяцев.
РИА "Новости" со ссылкой на Пентагон сообщает, что окончательное решение по этим ракетам пока не принято.
Напомним, Минобороны Украины похвасталось "положительными сигналами" от США о ракетах дальнего радиуса ATACMS ещё в июне. Однако Пентагон заявил об отсутствии решений о передаче Украине этих ракет. Позже американские СМИ писали, что "администрация президента США Джо Байдена твёрдо придерживается отказа отправлять дальнобойные ракеты Украине". В прошлом месяце координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что никаких изменений по этому вопросу нет.