Что изменят на поле боя СВО американские ракеты ATACMS Оглавление Как Зеленский выпрашивал у США ракеты Какие районы могут атаковать американские ракеты Что изменят ATACMS на поле боя для ВС РФ Характеристики ракет ATACMS Чем опасны ракеты ATACMS, на каких направлениях ВСУ будут их применять и чем ответит Россия. 53756 53756 Вашингтон решает вопрос поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине. Обложка © Shutterstock

Как Зеленский выпрашивал у США ракеты

Вашингтон взял паузу в вопросе поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Несмотря на то что решение ещё не принято, американская сторона не исключает поставки в ближайшем будущем.

Работа расчётов РСЗО "Град" в зоне проведения специальной военной операции. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В прошлом году подобные разговоры были восприняты крайне негативно российской стороной, в этом — на фоне провала контрнаступления ВСУ становятся единственной надеждой Запада нанести России существенный урон. Ведь система ATACMS предназначена не только для ударов по скоплению техники и живой силы противника, но и для поражения центров связи, логистики и складов в глубоком тылу. То есть главной целью ВСУ будет лишить Армию России командных пунктов.

Напомним, накануне своей поездки на Генассамблею ООН глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что решение скоро озвучат. Весь сентябрь киевские чиновники комментировали СМИ успешность переговоров с США по этому вопросу. Но, очевидно, ситуацию решили немного заморозить. Поставки начнутся спустя примерно две недели после окончания мероприятия в Нью-Йорке, сказал Лайфу военный эксперт Юрий Кнутов.

— Затягивать поставки в Вашингтоне не хотели, но решили соблюсти политес. Это связано с проведением Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Если бы сейчас появилась информация, что США поставляют эти ракеты, то и Россия, и страны Глобального Юга рассматривали бы поставку как эскалацию военных действий на Украине. А страны Запада смотрели бы на Киев как на агрессора, и чтобы избежать обвинений на международной площадке, Белый дом решил отложить это на некоторое время. Объявление будет как минимум через неделю, а может, и через две-три, — комментирует Юрий Кнутов.

Какие районы могут атаковать американские ракеты

— Речь может идти о поставках нескольких сотен ракет ATACMS, — уверен военный эксперт Юрий Кнутов. — Применять их будут на ключевых направлениях для наступления украинской армии, например на Ореховском направлении: Орехов – Токмак – Мелитополь. Они предназначены и для нанесения ударов по нашим дальним тылам, командным пунктам, штабам, центрам управления, логистическим цепочкам, мостам и местам сосредоточения личного состава, боевой техники, чтобы лишить ВС РФ централизованного управления.

Высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS M142 армии США доставлена ​​на армейские учения в Латвию, 2022 год. Фото © Shutterstock

Что изменят ATACMS на поле боя для ВС РФ

С точки зрения боевых характеристик это оружие для нас не является новым, объясняет Юрий Кнутов. Ракеты ATACMS по своим боевым характеристикам соответствуют российским ракетам "Точка-У". Мы по этим ракетам работали эффективно.

— Эти ракеты используются пусковыми установками M142 HIMARS и M270 MLRS, что может усложнить ситуацию для военных РФ, так как машина может сменить позицию, пока ракета в полёте. Поэтому в ближайшее время в приоритете — уничтожение складов, мест базирования. Примерно такая работа уже идёт по ликвидации Storm Shadow, — говорит Кнутов.

Реактивная система залпового огня M270 MLRS HIMARS ведёт огонь на учениях сил НАТО "Летний щит – 2022", Латвия. Фото © Shutterstock

Ещё одна проблема, с которой может столкнуться Армия РФ, — это нехватка зенитно-ракетных комплексов в силу того, что линия фронта имеет протяжённость в тысячу километров, говорят эксперты. Они также отмечают, что немецкие Taurus и британские CKALP предназначены для того же. Военному командованию предстоит разработать тактику для борьбы с ними.

— Ракеты ATACMS сбивают наши комплексы "Бук", ЗРК С-300 ПМ2, С-350 "Витязь", С-400. При определённых условиях мы можем доработать другие наши комплексы, которые будут их сбивать, но уже на конечном участке полёта, когда они будут подлетать к цели, — говорит эксперт.

Характеристики ракет ATACMS

ATACMS (Army Tactical Missile System) — это система тактических ракет, разработанная для использования армией США. В зависимости от модели дальность полёта ракеты ATACMS может достигать от 160 до 300 километров. Длина самой большой модели ATACMS — четыре метра, масса варьируется от 1320 до 1670 килограммов. Она обладает высокой точностью поражения целей благодаря системе наведения GPS/INS (глобальная система позиционирования / инерциальная система наведения).

Ракета может быть оснащена различными боевыми блоками, включая кассетные боеприпасы, осколочно-фугасные боеприпасы и другие. ATACMS обладает способностью маневрировать во время полёта, что позволяет увеличить вероятность поражения цели и избежать противоракетной обороны.

Пуск ракеты ATACMS с ПУ M270 MLRS. Фото © Wikipedia.org

Система ATACMS имеет возможность быстрого развёртывания и подготовки к выстрелу, что позволяет ей быть готовой к применению в короткие сроки. Ракеты могут быть использованы для поражения различных типов целей, включая танки, бронетранспортёры, здания и другие. Также систему размещают на различных типах пусковых установок, включая грузовые автомобили, транспортные контейнеры и прочие.

Есть несколько модификаций, имеющих отличия в дальности и точности: ракета MGM-140A ATACMS Block 1 содержит кассетную боевую часть М39, её дальность стрельбы — до 165 километров; предназначение — поражение живой силы противника.

MGM-140B ATACMS Block 1A с дальностью 300 километров обладает приёмником спутниковой системы навигации NAVSTAR. Кассетная боевая часть оснащена тремястами боевыми элементами M74. Существует и корабельная модификация ракеты — MGM-140 ATACMS с дальностью до 140 километров. MGM-140E ATACMS Block 1A Unitary (QRU) и MGM-168A ATACMS Block 4A рассчитаны на дальность 270 километров, оснащены осколочно-фугасной боевой частью WDU-18.

Авторы Елена Стафеева