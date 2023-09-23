Названо условие для передачи Киеву немецких ракет Taurus

Передача Киеву тактических ракет ATACMS Вашингтоном может склонить Берлин к отправке на Украину крылатых ракет Taurus. Как напоминает американская газета The Wall Street Journal, немецкие власти неоднократно заявляли, что предпочитают принимать решения о поставках нового вооружения украинцам после действий США.

"Передача Соединёнными Штатами ATACMS может побудить Германию предоставить ракеты дальнего действия Taurus", — говорится в материале.

Автор статьи отмечает, что в настоящее время потребность ВСУ в крылатых ракетах выросла, так как Британия и Франция сократили их поставки.