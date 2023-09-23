Названо условие для передачи Киеву немецких ракет Taurus
WSJ: Передача Киеву ракет ATACMS может склонить ФРГ к отправке Taurus
Передача Киеву тактических ракет ATACMS Вашингтоном может склонить Берлин к отправке на Украину крылатых ракет Taurus. Как напоминает американская газета The Wall Street Journal, немецкие власти неоднократно заявляли, что предпочитают принимать решения о поставках нового вооружения украинцам после действий США.
"Передача Соединёнными Штатами ATACMS может побудить Германию предоставить ракеты дальнего действия Taurus", — говорится в материале.
Автор статьи отмечает, что в настоящее время потребность ВСУ в крылатых ракетах выросла, так как Британия и Франция сократили их поставки.
Ранее газета The Washington Post сообщала, что администрация президента США Джо Байдена может одобрить поставки Украине ATACMS с кассетной боевой частью. Глава Госдепа Энтони Блинкен, комментируя возможность отправки Киеву этих ракет, отметил, что украинская сторона продолжит получать необходимую поддержку с учётом своих потребностей и регулярных обсуждений.
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