"Россия нанесёт удар": В США раскрыли, почему поставки ATACMS выйдут боком Киеву

Российские войска сотрут с лица земли критическую инфраструктуру Украины в ответ на поставки ВСУ американских тактических ракет ATACMS. Такое заявление сделал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире ютуб-канала Dialogue works.

"ATACMS не поменяют ситуацию на поле боя, но их отправка на Украину приведёт к тому, что Россия нанесёт удар по критической инфраструктуре страны. Список важных целей, которые нужно поразить, значительно расширится", — сказал он.

Риттер неоднократно говорил, что российские средства РЭБ смогут подавить системы наведения ATACMS, если Запад решит передать их Киеву. При этом, по его словам, Пентагон в курсе того, что российская сторона может запросто перехватывать снаряды такой модификации.