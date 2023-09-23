"Россия нанесёт удар": В США раскрыли, почему поставки ATACMS выйдут боком Киеву
Экс-разведчик Риттер: РФ уничтожит ключевую инфраструктуру Украины из-за ATACMS
Российские войска сотрут с лица земли критическую инфраструктуру Украины в ответ на поставки ВСУ американских тактических ракет ATACMS. Такое заявление сделал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире ютуб-канала Dialogue works.
"ATACMS не поменяют ситуацию на поле боя, но их отправка на Украину приведёт к тому, что Россия нанесёт удар по критической инфраструктуре страны. Список важных целей, которые нужно поразить, значительно расширится", — сказал он.
Риттер неоднократно говорил, что российские средства РЭБ смогут подавить системы наведения ATACMS, если Запад решит передать их Киеву. При этом, по его словам, Пентагон в курсе того, что российская сторона может запросто перехватывать снаряды такой модификации.
Ранее газета Financial Times сообщила, что США отправят Киеву ракеты ATACMS с кассетными бомбами. Такое решение, как утверждают журналисты, было принято ещё до недавнего визита Владимира Зеленского в Соединённые Штаты, но в Белом доме предпочли специально не объявлять об этом публично, чтобы "не предупреждать Россию". К слову, в Госдепе, комментируя возможность отправки Киеву ATACMS, отмечали, что украинская сторона продолжит получать необходимую поддержку с учётом своих потребностей и регулярных обсуждений.
Getty Images / South Korean Defense Ministry