В Британии выразили уверенность, что обещанные Киеву ракеты ATACMS окажутся на чёрном рынке
Sky News: Американские ракеты ATACMS могут попасть на чёрный рынок, а не Киеву
США планируют поставки на Украину оперативно-тактических ракет ATACMS, однако есть опасность в том, что некоторые из них могут попасть на чёрный рынок. Об этом сообщил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в эфире Sky News.
"Каждый раз, когда оружие передаётся Украине, есть шанс, что какая-то часть окажется на чёрном рынке", — подчеркнул он.
Нельзя забывать, что ATACMS — это баллистические ракеты, которые способны бить далеко вглубь России, напомнил вице-маршал. Поэтому их применение может усугубить конфликт, что совершенно невыгодно США, заключил он. По его словам, Вашингтон хочет добиться гарантий от Владимира Зеленского, что оружие не станет использоваться для ударов по России на большие расстояния.
Ранее газета Financial Times сообщила, что США отправят Киеву ракеты ATACMS с кассетными бомбами. В Белом доме предпочли не объявлять об этом публично, чтобы "не предупреждать Россию". Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что российские войска сотрут с лица земли критическую инфраструктуру Украины в ответ на поставки ракет ATACMS.
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