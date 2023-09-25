В Британии выразили уверенность, что обещанные Киеву ракеты ATACMS окажутся на чёрном рынке

США планируют поставки на Украину оперативно-тактических ракет ATACMS, однако есть опасность в том, что некоторые из них могут попасть на чёрный рынок. Об этом сообщил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в эфире Sky News.

"Каждый раз, когда оружие передаётся Украине, есть шанс, что какая-то часть окажется на чёрном рынке", — подчеркнул он.