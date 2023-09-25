Контрнаступление 2.0: Что изменится в новом сценарии зимней кампании ВСУ Как Киев намерен наступать после начала осенней распутицы и какие задачи придётся решать в НАТО. 24 сентября, 22:40 Президент США Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме. Обложка © Getty Images / Drew Angerer

Какая ситуация на Украине

Контрнаступление украинских войск продолжится осенью и зимой, заявил Зеленский после переговоров в Конгрессе США и Белом доме. Говоря о продолжении атак, глава киевского режима упомянул о необходимости захватить три города.

— Полагаю, что речь идёт об Артёмовске (Бахмут) и Токмаке, третьим городом может быть Мелитополь. При этом Зеленский понимает, что ВСУ не удастся решить вопрос в осенней кампании. Ставка уже сделана на прорыв российской линии обороны, и украинские подразделения продолжат уже взятую на вооружение тактику. Но для этого потребуется гораздо больше приспособлений для разминирования и сапёров. Поэтому Киев подписал соглашение с Камбоджей об обучении украинских солдат разминированию. Кроме танковых тралов ВСУ потребуются средства для дистанционного разминирования, то есть целый комплекс различных приспособлений, которые позволят преодолевать минные поля, — прокомментировал Лайфу военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, ещё одна надежда ВСУ — это американские истребители F-16, на которые уповает Украина. Они могут появиться на территориях Киева уже в конце этого года, но они не сыграют принципиальной роли.

— Задачи, стоявшие перед Киевом, — это прорыв к Крыму и Азовскому морю, чтобы перерезать сухопутный коридор, который связывает Россию с полуостровом. Уже целый год эту задачу ВСУ не могут решить. То есть новых стратегических задач перед ВСУ НАТО не ставит. Речь идёт об изменении поставок украинским подразделениям оружия, — говорит Кнутов.

Кроме систем для преодоления минных полей будут поставляться практически одновременно крылатые ракеты большой дальности из разных стран: ATACMS, Storm Shadow, CKALP и Taurus. Главной проблемой для Украины останется мобилизация. Где Киев намерен взять ещё 500 тысяч человек, украинские чиновники не знают. Их попытаются набрать за счёт молодёжи и пенсионеров. Такая армия большой боеспособностью отличаться не будет, считают эксперты.

Что касается тенденции использования натовских военных, то Армии России придётся сталкиваться с похожими примерами не раз. Напомним, в зоне СВО военные РФ уничтожили Leopard с экипажем из Бундесвера.

Танк Leopard 2 ВСУ у Токмака. Фото © Getty Images / Anadolu Agency / Vincenzo Circosta

— Когда мы остановили их очередной "мясной штурм" и заптурили Leopard, мы выдвинулись к сожжённой технике в надежде взять языка. И обнаружили, что механик-водитель танка был тяжело ранен, а остальные погибли. Механик, когда очнулся и нас увидел, начал кричать: "Нихт шиссен" (не стреляйте. — Прим. Лайфа), — рассказал российским СМИ командир разведгруппы, действующей на Запорожском направлении, с позывным Легенда.

— Всё больше военнослужащих НАТО, которые под видом добровольцев отправляются на Украину воевать за ВСУ, — объясняет Юрий Кнутов. — Когда в страны военного блока пойдут вереницы гробов, они могут задуматься, стоит ли им дальше посылать своих солдат.

Почему ВСУ спешат

Неспособность противостоять в открытом бою Армии России натовские инструкторы заменяют атаками на российские города. В конце недели последовали атаки на Севастополь. Минобороны сообщило, что ВСУ наносили удары по Крыму ракетами Storm Shadow и беспилотниками. Поражён штаб Черноморского флота в Севастополе, в ведомстве также сообщили об одном без вести пропавшем. Затем этим же видом крылатых ракет последовали удары по Токмаку.

В направлении Токмака ВСУ сосредоточили несколько бригад, которые перебросили с других участков фронта, сменив потрёпанные бригады стратегического резерва, понёсшие потери за летние месяцы. Военкоры с мест отмечают, что противник торопится успеть добиться результатов до распутицы. Поэтому город подвергается массированным обстрелам.

Публицист Егор Холмогоров отмечает, что результаты украинского наступления и украинских атак на Севастополь и другие русские города ещё раз доказывают простую истину: "Перед нами не неуспешное территориальное государство, а успешная террористическая организация, которой просто надо перестать притворяться территориальным государством. А для этого её надо освободить от необходимости притворяться, то есть от владения территориями".

Авторы Елена Ладилова