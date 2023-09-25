Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Новости
Нагорный Карабах
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Вучич после убийства сербов отказался признавать Косово

"Помирились ли с Семаком? А кто это?": Дзюба наехал на тренера "Зенита" после победы

Макрон объявил об отзыве посла Франции в Нигере и всех дипломатов

ВСУ убили одного мирного жителя и ранили ещё 11 ракетным ударом по Токмаку

Украинский дрон сбросил бомбу на автомобиль под Белгородом, ранен водитель

Система ПВО сбивает воздушные цели в районе Курска

В ДНР ввели комендантский час

Три человека погибли в ДТП с фурой и маршруткой в Нижегородской области

Лавров уличил Запад в создании военных союзов на Востоке

В Польше рассказали, как русофобская политика навредила экономике страны

Контрнаступление 2.0: Что изменится в новом сценарии зимней кампании ВСУ

Как Киев намерен наступать после начала осенней распутицы и какие задачи придётся решать в НАТО.

24 сентября, 22:40
<p>Президент США Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме. Обложка © Getty Images / Drew Angerer</p>

Президент США Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме. Обложка © Getty Images / Drew Angerer

Какая ситуация на Украине

Контрнаступление украинских войск продолжится осенью и зимой, заявил Зеленский после переговоров в Конгрессе США и Белом доме. Говоря о продолжении атак, глава киевского режима упомянул о необходимости захватить три города.

— Полагаю, что речь идёт об Артёмовске (Бахмут) и Токмаке, третьим городом может быть Мелитополь. При этом Зеленский понимает, что ВСУ не удастся решить вопрос в осенней кампании. Ставка уже сделана на прорыв российской линии обороны, и украинские подразделения продолжат уже взятую на вооружение тактику. Но для этого потребуется гораздо больше приспособлений для разминирования и сапёров. Поэтому Киев подписал соглашение с Камбоджей об обучении украинских солдат разминированию. Кроме танковых тралов ВСУ потребуются средства для дистанционного разминирования, то есть целый комплекс различных приспособлений, которые позволят преодолевать минные поля, — прокомментировал Лайфу военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, ещё одна надежда ВСУ — это американские истребители F-16, на которые уповает Украина. Они могут появиться на территориях Киева уже в конце этого года, но они не сыграют принципиальной роли.

— Задачи, стоявшие перед Киевом, — это прорыв к Крыму и Азовскому морю, чтобы перерезать сухопутный коридор, который связывает Россию с полуостровом. Уже целый год эту задачу ВСУ не могут решить. То есть новых стратегических задач перед ВСУ НАТО не ставит. Речь идёт об изменении поставок украинским подразделениям оружия, говорит Кнутов.

Кроме систем для преодоления минных полей будут поставляться практически одновременно крылатые ракеты большой дальности из разных стран: ATACMS, Storm Shadow, CKALP и Taurus. Главной проблемой для Украины останется мобилизация. Где Киев намерен взять ещё 500 тысяч человек, украинские чиновники не знают. Их попытаются набрать за счёт молодёжи и пенсионеров. Такая армия большой боеспособностью отличаться не будет, считают эксперты.

Кто и зачем зачищает иностранных наёмников на Украине

Кто и зачем зачищает иностранных наёмников на Украине

Что касается тенденции использования натовских военных, то Армии России придётся сталкиваться с похожими примерами не раз. Напомним, в зоне СВО военные РФ уничтожили Leopard с экипажем из Бундесвера.

Танк Leopard 2 ВСУ у Токмака. Фото © Getty Images / Anadolu Agency / Vincenzo Circosta

Танк Leopard 2 ВСУ у Токмака. Фото © Getty Images / Anadolu Agency / Vincenzo Circosta

— Когда мы остановили их очередной "мясной штурм" и заптурили Leopard, мы выдвинулись к сожжённой технике в надежде взять языка. И обнаружили, что механик-водитель танка был тяжело ранен, а остальные погибли. Механик, когда очнулся и нас увидел, начал кричать: "Нихт шиссен" (не стреляйте. — Прим. Лайфа), — рассказал российским СМИ командир разведгруппы, действующей на Запорожском направлении, с позывным Легенда.

— Всё больше военнослужащих НАТО, которые под видом добровольцев отправляются на Украину воевать за ВСУ, — объясняет Юрий Кнутов. — Когда в страны военного блока пойдут вереницы гробов, они могут задуматься, стоит ли им дальше посылать своих солдат.

Почему ВСУ спешат

Неспособность противостоять в открытом бою Армии России натовские инструкторы заменяют атаками на российские города. В конце недели последовали атаки на Севастополь. Минобороны сообщило, что ВСУ наносили удары по Крыму ракетами Storm Shadow и беспилотниками. Поражён штаб Черноморского флота в Севастополе, в ведомстве также сообщили об одном без вести пропавшем. Затем этим же видом крылатых ракет последовали удары по Токмаку.

В направлении Токмака ВСУ сосредоточили несколько бригад, которые перебросили с других участков фронта, сменив потрёпанные бригады стратегического резерва, понёсшие потери за летние месяцы. Военкоры с мест отмечают, что противник торопится успеть добиться результатов до распутицы. Поэтому город подвергается массированным обстрелам.

Публицист Егор Холмогоров отмечает, что результаты украинского наступления и украинских атак на Севастополь и другие русские города ещё раз доказывают простую истину: "Перед нами не неуспешное территориальное государство, а успешная террористическая организация, которой просто надо перестать притворяться территориальным государством. А для этого её надо освободить от необходимости притворяться, то есть от владения территориями".

Оружие для глубокого тыла: Что изменят на поле боя СВО американские ракеты ATACMS

Оружие для глубокого тыла: Что изменят на поле боя СВО американские ракеты ATACMS

Авторы
Елена Ладилова
Елена Ладилова

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!