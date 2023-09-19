Кто и зачем зачищает иностранных наёмников на Украине Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему информация об убийстве британских наёмников активно обсуждается в СМИ и как это связано с планами Запада на Украине. 18477 18477 Кто и зачем зачищает иностранных наёмников на Украине. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Боевиков пытали перед смертью

Британский наёмник Джордан Чедвик на Украине, тело которого ранее было обнаружено в водоёме со связанными руками, вероятно, был подвергнут пыткам и убит другим иностранным наёмником, сообщает британский таблоид The Sun.

"Его перепуганные товарищи назвали главным подозреваемым другого британского бойца", — пишет издание, поясняя, что, по словам других наёмников, Чедвика пытали с применением воды. Выяснилось, что жидкость в его лёгких отличалась от воды в водоёме, где было найдено тело. Судя по всему, утопили его в одном месте. А потом тело перевезли в другое.

Издание сообщает и о судьбе другого британского наёмника — Дэниела Бёрка, — которого, по словам авторов, также мог убить его сослуживец. В материале говорится о том, что правоохранители подозревают австралийско-ливанского наёмника.

История Чедвика, 31-летнего британского наёмника родом из Шотландии, стала известна в российских соцсетях ещё в начале сентября — тогда их облетела фотография жизнерадостного улыбающегося парня в камуфляже, держащего на руках младенца. Очевидно, фотография была сделана незадолго до отправки на Украину. Эмоции сообщение о ликвидации очередного боевика вряд ли у кого вызвало, даже несмотря на наличие у него ребёнка. Сам виноват, кто его просил соваться на Украину? Мог бы о семье подумать, но выбрал лёгкие деньги на чужой войне. Таких дурачков уже немало полегло в украинскую землю.

Интерес вызвали разве что подробности его гибели. Незадолго до этого наёмник жаловался, что "побратимы" пытались кинуть его на деньги. Видать, кинули, а концы в воду — со связанными руками.

Рэкет в рядах наёмников

Неизвестно, что именно послужило причиной таких взаимоотношений между сослуживцами и, кстати, соотечественниками. Едва ли Чедвик получал намного больше других, что могло вызывать зависть. Судя по всему, у наёмников есть свои землячества, обязывающие отстёгивать какой-то процент от прибыли в общую "кассу", а Чедвик этого не сделал. Версий может быть много. Одно ясно совершенно однозначно: это не бытовая ссора, не убийство по пьяни, что часто происходит в рядах ВСУ — как между украинцами, так и между наёмниками, так и между наёмниками и украинцами. Речь, судя по всему, о целой системе взаимоотношений внутри этой "братии". И это подтверждается тем, что Чедвик был не единственным.

Об исчезновении 36-летнего десантника из Южного Манчестера Дэниэла Бёрка, приехавшего на Украину в прошлом году, стало известно в начале августа, его семья обеспокоилась его долгим молчанием. По данным The Daily Telegraph, Бёрк просто исчез из своей ранее купленной им квартиры в Запорожье. И вот спустя почти полтора месяца найдено тело. Надо отметить, быстро найдено. Если бы не тревога, поднятая семьёй, и не вмешательство британских властей, которые сразу же поставили вопрос перед украинскими, его не нашли бы ещё долго. Если бы вообще нашли.

Британский наёмник Дэниэл Бёрк. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Daniel Burke

Тем более что речь идёт о насильственной смерти британца, который не пал смертью храбрых в бою с "российскими орками", защищая "свободу Украины", а был убит своим же. Из-за денег. На что прямо намекает The Daily Telegraph, утверждая, что некая американская миллионерша ежемесячно перечисляла Бёрку на содержание 8000 фунтов стерлингов и он этим хвастался, чем мог вызвать зависть (квартиру в Запорожье он явно купил не на кровно заработанные).

И, ещё раз повторю, если бы не вмешательство британских властей, обусловленное интересом прессы, тело никто бы просто не искал. Сколько их таких, безымянных диких гусей, сложивших крылья в земле Украины — не на поле боя, а в глубоком тылу, — по причинам, никак не связанным с боевыми действиями. На то они и дикие, что их никто искать не будет, за редким исключением.

К слову, надо отметить, что подобные случаи, как с Чедвиком и Бёрком, не редкость на любой войне, тем более что наёмники в большинстве случаев находятся вообще вне правового поля и защитить их некому. Чаще, правда, вымогательством денег и убийствами заезжих иностранных гастролёров занимаются сами военнослужащие ВСУ, чьи зарплаты куда ниже дохода "специалиста" из страны НАТО. О подобных случаях известно немало. Рэкет и крышевание в рядах самих наёмников — это всё же что-то новое, хотя тоже никакого удивления не вызывает. Там, где крутятся большие деньги (а деньги там действительно большие), тем более сомнительные, всегда рядом возникает криминал.

Как наёмников обманывают с деньгами

На днях наёмник из Польши Пётр Миткевич рассказал в интервью местному порталу Onet, что его товарищ по фамилии Зурка, который вместе с ним приехал воевать за "свободу Украины", был награждён аж самим президентом этой страны. Однако после его гибели его семья (жена и четверо детей) не получила ничего из обещанных выплат, несмотря на то что за каждого погибшего должны давать по 400 тысяч долларов. И этот случай, по словам Миткевича, далеко не единичный, такое происходит на каждом шагу.

В большинстве стран наёмничество вне закона. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Извините, но вы приехали заниматься не совсем законным промыслом (в большинстве стран, откуда приезжают эти люди, наёмничество сурово карается, но только в случае с Украиной власти обычно закрывают глаза, однобоко применяя закон только к тем, кто воевал на стороне России), так что нечего рассчитывать на государство, профсоюз и т.д. Это охота на людей, где охотник в любой момент может сам стать жертвой, в том числе своих. И хорошо, если потом тело найдут. А если об этом потом напишут ведущие таблоиды твоей страны, так это вообще удача, хоть в историю войдёшь. А может, повезёт и семье в итоге что-то перепадёт, ведь власти захотят замять дурно пахнущую историю. Но рассчитывать на это особо не стоит.

Гибель британцев напугала власти Украины

Тем не менее многие наёмники считают, что ради таких денег стоит рисковать. И едва ли их отпугнут случаи, подобные вышеописанным. Впрочем, украинские соцсети и СМИ пишут, что после убийства британцев с Украины начали уезжать "добровольцы". Также со ссылкой на источники в офисе украинского президента отмечается, что на Банковой пытаются купировать скандал и дают указание СБУ найти убийц среди криминальных структур с российским следом, чтобы сформировать нужное мнение на Западе о спецоперации российских спецслужб по дискредитации Украины.

Можно не сомневаться, что "российский след" непременно найдут. Как только быть с материалами в британской прессе, в которых раскрывается нелицеприятная правда? Скажут, что они тоже проплачены Кремлём?

Кто и зачем раздувает историю с убийствами боевиков

Сам факт того, что эти истории разворошили именно в Британии, а не на Украине, вызывает много вопросов. Действительно ли всё дело в неравнодушии семей, которые заставляют власти пошевелиться? Или в интересах таблоидов, желающих собрать побольше аудитории с помощью душещипательных историй о трагической судьбе британских подданных в страшной и загадочной стране под названием Украина?

Солдаты ВСУ переносят раненого в госпиталь. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Или это некий месседж Лондона украинским властям, которые по-прежнему теряют берега, требуя всё больше денег и оружия, продолжая в буквальном смысле зарывать их в степь на глазах у всего мира? Мол, всемирную поддержку Киева, если что, можно вскрытием таких фактов развернуть в обратную сторону? Или готовят таким образом почву для отступления, т.е. отказа от поддержки Киева: мол, узнали, что там на самом деле творится (благодаря свободной и демократической прессе), и ужаснулись?

В любом случае сегодня на Западе многим очевидно, что Украине войну не выиграть. А значит, с Россией придётся договариваться. Среди неизбежно возникающих вопросов: а что делать с кучей лишних свидетелей участия Запада в этой войне, многие из которых ещё и с посттравматическим синдромом, обидой на власти своей страны? Может, их будут зачищать, чтобы не наговорили лишнего? И, возможно, это уже происходит.

Авторы Дмитрий Родионов