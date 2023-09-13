Что означают слухи на Украине об "объявлении войны" России Что для СВО может означать попытка Киева объявить России войну, кто и зачем продвигает эту идею. 58128 58128 Киев пытается объявить России войну. Обложка © ТАСС / Красильников Станислав

Украинская сторона накачивает собственное информпространство разговорами об объявлении войны России. Началось всё со слов руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Буданова о переносе военных действий на территорию России в конце августа. Дальше — больше: появились публикации с ссылкой на источники о реальном обсуждении такого сценария.

В украинских телеграм-каналах идёт обсуждение контрнаступления, которое, как ожидается, не принесёт требуемых западным кураторам результатов, и что у Зеленского якобы остаётся единственный шанс заставить Коллективный Запад вступить в прямой военный конфликт с Россией — это официальное объявление Украиной войны Российской Федерации. Ведь иначе объявлять войну ядерной державе бессмысленно.

Кроме того, для главы Украины это может стать последней ставкой перед стартом президентской кампании в США, чтобы у администрации Белого дома не появилось возможности сократить финансовую и военную помощь Украине.

— В этой логике есть крупный изъян, с точки зрения Байдена. Одно дело, когда США и весь блок НАТО помогают в рамках "гуманитарной" помощи "безневинным" хохлам, против которых Россия начала СВО, — отметил военный эксперт Юрий Баранчик. — И совсем другое, если США и НАТО придётся выступить на стороне объявившей России войну Украины. Сейчас ещё есть пространство для манёвра, потом оно резко сократится. И дело тут не в деньгах: сформируется официальная военная ось НАТО – Украина, а это означает, что страны НАТО официально станут участниками конфликта, по которым можно будет работать по полной.

Сроки для объявления войны России

В конце августа руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уже заявлял, что конфликт, вероятно, перейдёт на российские территории. Стоит отметить, что с 24 февраля 2022 года на Украине так и не внесли в Верховную раду предложение об объявлении состояния войны, хотя глава страны употребляет это слово часто.

Кирилл Буданов заявлял, что конфликт, вероятно, перейдёт на российские территории. Фото © YouTube / Наталiя Мосейчук

Генерал-майор Буданов забывает, что украинские подразделения уже пытались развязать боевые действия на территории России. Наёмники из Польши и коллаборанты из России совершили несколько рейдов. В итоге часть из них так и не вернулись на Украину.

Время Украины постепенно уходит. Человеческий ресурс заканчивается, производство боеприпасов на Западе, поставляемых ВСУ, так и не смогли наладить, ещё и президентские выборы в США на носу.

— В какой срок это может произойти, предсказать трудно. Это может произойти на ближайшей сессии Верховной рады Украины либо же до весны. Всё зависит от того, что скажут западные кураторы, просчитавшие все риски от этого шага, — отметил военный эксперт Александр Матюшин.

Последствия для Украины

Мягко говоря, если Владимир Зеленский объявит войну, то он сильно подставит западных партнёров. Никто не даёт гарантии, что Москва в ответ на такой ход не посчитает блок НАТО, участники которого помогают Украине, стороной конфликта. Ответ мы все понимаем, и президент России ещё 24 февраля предупреждал, чего ожидать.

Украина рискует не перенести боевые действия на территорию России, а получить их на Западной Украине. Фото © Shutterstock

— Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались, — обратился Владимир Путин к тем, кто хотел бы вмешаться в вооружённый конфликт на Украине.

Готов ли западный блок втягиваться в настоящую войну или бросить Украину, чтобы сохраниться. Пока вопрос открытый.

— В какой срок объявление войны может произойти, сказать сложно, но это будет иметь негативные последствия для Украины. У России появится больше пространства для манёвра. Возрастают ставки по украинским долгам. Если же Украина официально объявляет войну Российской Федерации, то все те стороны, которые ей сейчас помогают, автоматически становятся сторонами конфликта. У Москвы появляется право ударить по Польше и другим странам, поддерживающим киевский режим, — пояснил политолог Геворг Мирзаян.

Предположим, что Украина осталась одна против России в случае объявления войны. Россия же в таком случае может задействовать Организацию Договора о коллективной безопасности, членами которой являются Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и сама Россия. Можно со стопроцентной уверенностью говорить, что северный сосед Украины включится в этот конфликт. Таким образом, Украина рискует не перенести боевые действия на территорию России, а получить их на Западной Украине. Да и про специальную военную операцию тоже можно будет забыть, так как будет настоящая война.

Кстати, война подразумевает разрыв торговых отношений. В этом случае Украина более не будет получать деньги за транзит российского газа в Европу. Да и не факт, что Европа будет получать голубое топливо. Кажется, за такое Украину точно не поблагодарят. А России такой шаг Киева развязывает руки. Украина рискует связаться уже не с ограниченным контингентом, а со всей мощью русского оружия, в том числе ядерного.

Авторы Даниил Черных