В США рассказали о новой тактике ВСУ, которая может ещё больше усилить конфликт
Полковник Макгрегор: ВСУ начали использовать тактику дальнобойных ударов
ВСУ начали использовать тактику дальнобойных ударов с помощью западных ракет и информации разведслужб. Так считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Он указал, что украинские войска понесли большие потери во время контрнаступления. Теперь они не могут вести бой на земле и с помощью информации от НАТО наносят удары ракетами большой дальности.
"Мы находимся в новой фазе, фазе дальнобойных ударов, потому что украинцам больше нечего бросать в бой, и это очень опасно", — сказал Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на YouTubе.
Он считает, что подобная помощь Киеву делает Запад участником противостояния с РФ. Макгрегор указал, что Москва даст на это серьёзный ответ и завершит конфликт только военным путём.
Ранее Лайф писал о том, что ВСУ нанесли удар по морскому заводу имени Серго Орджоникидзе в ночь на 13 сентября. Повреждены подлодка "Ростов-на-Дону" и корабль "Минск", два человека погибли. В Госдуме предупредили, что РФ может дать жесточайший ответ на удары по Крыму западными ракетами.
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