В США рассказали о новой тактике ВСУ, которая может ещё больше усилить конфликт

ВСУ начали использовать тактику дальнобойных ударов с помощью западных ракет и информации разведслужб. Так считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он указал, что украинские войска понесли большие потери во время контрнаступления. Теперь они не могут вести бой на земле и с помощью информации от НАТО наносят удары ракетами большой дальности.

"Мы находимся в новой фазе, фазе дальнобойных ударов, потому что украинцам больше нечего бросать в бой, и это очень опасно", — сказал Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на YouTubе.