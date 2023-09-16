ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 сентября 2023, 08:37
9680

В США рассказали о новой тактике ВСУ, которая может ещё больше усилить конфликт

Полковник Макгрегор: ВСУ начали использовать тактику дальнобойных ударов

ВСУ начали использовать тактику дальнобойных ударов с помощью западных ракет и информации разведслужб. Так считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он указал, что украинские войска понесли большие потери во время контрнаступления. Теперь они не могут вести бой на земле и с помощью информации от НАТО наносят удары ракетами большой дальности.

"Мы находимся в новой фазе, фазе дальнобойных ударов, потому что украинцам больше нечего бросать в бой, и это очень опасно", — сказал Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на YouTubе.

Он считает, что подобная помощь Киеву делает Запад участником противостояния с РФ. Макгрегор указал, что Москва даст на это серьёзный ответ и завершит конфликт только военным путём.

На Украине заявили о скорой поставке американских ракет ATACMS
На Украине заявили о скорой поставке американских ракет ATACMS

Ранее Лайф писал о том, что ВСУ нанесли удар по морскому заводу имени Серго Орджоникидзе в ночь на 13 сентября. Повреждены подлодка "Ростов-на-Дону" и корабль "Минск", два человека погибли. В Госдуме предупредили, что РФ может дать жесточайший ответ на удары по Крыму западными ракетами.

BannerImage

© Getty Images / Anadolu Agency

Илья Суриков
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar