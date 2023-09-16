На Украине заявили о скорой поставке американских ракет ATACMS

Киев и Вашингтон обсуждают поставку дальнобойных ракет ATACMS, уже в скором времени Украина их получит. Об этом заявил официальный представитель МИД Незалежной Олег Николенко в интервью газете Corriere della sera.

"Мы обсуждаем вопрос о поставках ATACMS. Переговоры ведутся, и скоро мы получим это оружие тоже", — сказал он.