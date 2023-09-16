На Украине заявили о скорой поставке американских ракет ATACMS
МИД Украины: Киев скоро получит от Вашингтона ракеты ATACMS
Киев и Вашингтон обсуждают поставку дальнобойных ракет ATACMS, уже в скором времени Украина их получит. Об этом заявил официальный представитель МИД Незалежной Олег Николенко в интервью газете Corriere della sera.
"Мы обсуждаем вопрос о поставках ATACMS. Переговоры ведутся, и скоро мы получим это оружие тоже", — сказал он.
Николенко добавил, что в ходе скорого визита в США Владимир Зеленский будет обсуждать военную помощь и продовольственную безопасность. Кроме того, в ближайшее время состоятся контакты между ним и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу зерновой сделки.
Ранее сообщалось, что США могут отправить Украине дальнобойные ATACMS этой осенью. При этом, как пишет The Wall Street Journal, в Белом доме рассматривают передачу ограниченного количества таких ракет. Позднее Вашингтон анонсировал очередной пакет вооружений Киеву. При этом портал Axios сообщил, что США не объявят о поставках ATACMS во время визита Владимира Зеленского.