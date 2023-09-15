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15 сентября, 18:45

"Может выбирать цели": В Госдепе открестились от ответственности за передаваемое Киеву вооружение

Блинкен: Украина вправе сама выбирать цели для передаваемого ей оружия

Американская сторона не поддерживает применение Киевом передаваемых Соединёнными Штатами вооружений для ударов по территории России, но в то же время Украина вправе самостоятельно выбирать цели. Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

"Мы не поощряем использование наших систем вооружений за пределами Украины и не содействуем этому, но это решать украинцам", — сказал он в ходе брифинга.

Блинкен добавил, что передачу Украине любой системы вооружений, о чём сегодня пишут СМИ, активно обсуждают и в Белом доме.

По всей видимости, дипломат имел в виду дальнобойные ATACMS. Как ранее писал The Wall Street Journal, Вашингтон уже этой осенью может передать Киеву ограниченное количество таких ракет.

В Белом доме анонсировали очередной пакет вооружений Киеву

В Белом доме анонсировали очередной пакет вооружений Киеву

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Наталья Исакова
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