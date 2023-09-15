"Может выбирать цели": В Госдепе открестились от ответственности за передаваемое Киеву вооружение
Блинкен: Украина вправе сама выбирать цели для передаваемого ей оружия
Американская сторона не поддерживает применение Киевом передаваемых Соединёнными Штатами вооружений для ударов по территории России, но в то же время Украина вправе самостоятельно выбирать цели. Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.
"Мы не поощряем использование наших систем вооружений за пределами Украины и не содействуем этому, но это решать украинцам", — сказал он в ходе брифинга.
Блинкен добавил, что передачу Украине любой системы вооружений, о чём сегодня пишут СМИ, активно обсуждают и в Белом доме.
По всей видимости, дипломат имел в виду дальнобойные ATACMS. Как ранее писал The Wall Street Journal, Вашингтон уже этой осенью может передать Киеву ограниченное количество таких ракет.
ТАСС / Валерий Шарифулин