В Белом доме анонсировали очередной пакет вооружений Киеву
Салливан: На следующей неделе США объявят о новом пакете вооружений Киеву
Американские власти в течение следующей недели объявят о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Объявления о выделении дополнительных ресурсов и вооружений для Украины, которая продолжает контрнаступление и обороняется от российских атак, можно ожидать на следующей неделе", — сказал он в ходе брифинга, подчеркнув, что Штаты постоянно готовят пакеты помощи украинской стороне.
При этом содержание нового пакета помощи Салливан раскрывать не стал.
Ранее стало известно, что США могут отправить Украине дальнобойные ATACMS этой осенью. При этом, как пишет The Wall Street Journal, в Белом доме рассматривают передачу ограниченного количества таких ракет.
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