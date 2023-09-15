В Белом доме анонсировали очередной пакет вооружений Киеву

Американские власти в течение следующей недели объявят о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Объявления о выделении дополнительных ресурсов и вооружений для Украины, которая продолжает контрнаступление и обороняется от российских атак, можно ожидать на следующей неделе", — сказал он в ходе брифинга, подчеркнув, что Штаты постоянно готовят пакеты помощи украинской стороне.

При этом содержание нового пакета помощи Салливан раскрывать не стал.