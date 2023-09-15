Регион

Уведомления отключены

15 сентября, 18:27

В Белом доме анонсировали очередной пакет вооружений Киеву

Салливан: На следующей неделе США объявят о новом пакете вооружений Киеву

Американские власти в течение следующей недели объявят о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Объявления о выделении дополнительных ресурсов и вооружений для Украины, которая продолжает контрнаступление и обороняется от российских атак, можно ожидать на следующей неделе", — сказал он в ходе брифинга, подчеркнув, что Штаты постоянно готовят пакеты помощи украинской стороне.

При этом содержание нового пакета помощи Салливан раскрывать не стал.

"Страна будет меньше": В США предрекли сдачу Украинской армией новых областей

"Страна будет меньше": В США предрекли сдачу Украинской армией новых областей

Ранее стало известно, что США могут отправить Украине дальнобойные ATACMS этой осенью. При этом, как пишет The Wall Street Journal, в Белом доме рассматривают передачу ограниченного количества таких ракет.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров