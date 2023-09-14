В США предрекли сдачу Украинской армией новых областей
Ветеран ВС США Берлетик: Украина может потерять ещё больше территорий
Украина может потерять ещё больше территорий, которые могут впоследствии стать частью РФ, до начала переговоров с Москвой. Об этом заявил бывший морпех армии США Брайан Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его ютуб-канале.
"Есть вероятность, что ещё области войдут в состав Российской Федерации. С каждым днём Украина становится всё слабее, и у украинцев будет меньше страна, когда они, наконец, сядут за стол переговоров", — объяснил ветеран американской армии.
Также эксперт назвал фантазёрами тех, кто верит в способность ВСУ выйти на границы 2022 года. Сам он убеждён, что Россия ни при каких обстоятельствах не позволит этому случиться.
Ранее французский дипломат заявил, что у ВСУ осталось только 45 дней для контрнаступления, потом планам помешает испортившаяся погода. По его мнению, именно погода является решающим фактором для боевых действий и главным препятствием для ВСУ.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин