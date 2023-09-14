Во Франции начали обратный отсчёт до финала контрнаступления ВСУ

Украинская армия располагает только 45 днями для контрнаступления, потом планам помешает испортившаяся погода. Об этом анонимно рассказал высокопоставленный французский дипломат, согласившись с председателем Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Контрнаступление, вероятно, остановится приблизительно в конце октября или начале ноября", — отмечает издание Politico, ссылаясь на собеседника.

Дипломат уверен, что именно погода оказывает решающее влияние на боевые действия и может стать препятствием для действий ВСУ.