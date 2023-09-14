Во Франции начали обратный отсчёт до финала контрнаступления ВСУ
Politico: Французский дипломат отвёл ВСУ только 45 дней до конца наступления
Украинская армия располагает только 45 днями для контрнаступления, потом планам помешает испортившаяся погода. Об этом анонимно рассказал высокопоставленный французский дипломат, согласившись с председателем Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
"Контрнаступление, вероятно, остановится приблизительно в конце октября или начале ноября", — отмечает издание Politico, ссылаясь на собеседника.
Дипломат уверен, что именно погода оказывает решающее влияние на боевые действия и может стать препятствием для действий ВСУ.
Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что контрнаступление ВСУ идёт медленнее, чем ожидалось. Он также признал, что Вашингтон опоздал с поставками оружия Киеву.
Getty Images / Paula Bronstein