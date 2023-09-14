Стало известно, откуда ВСУ возьмут пополнение для контрнаступления

Несмотря на грандиозную рекламу контрнаступления ВСУ, Киев за три месяца его проведения не просто не смог изменить своё бедственное положение, но и понёс сокрушительные потери. Теперь для продолжения военных действий Украине нужно срочно пополнить ряды и для этого есть несколько способов, пишет РИА "Новости".

Из-за введения военного положения и мобилизации на Украине в феврале прошлого года множество граждан в спешке покидали страну, не желая стать пушечным мясом и умереть на поле боя. Как подсчитали в ООН, число уехавших украинцев превысило 12 миллионов человек, однако к сегодняшнему дню часть из них уже вернулась обратно.

По данным Украинского института будущего, на данный момент в Незалежной проживает почти 30 миллионов человек, однако в это число входят и жители регионов, вошедших в 2022 году в состав России: ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Чтобы и они не уехали, Киев с опозданием пошёл на опережение и ввёл запрет на выезд за границу украинцам в возрасте от 18 до 60 лет.

При этом газета The Guardian узнала, что некоторые пользуются незаконными "услугами" и за пять тысяч долларов уклоняются от призыва и отправки на фронт. Видимо, об этом узнали и украинские власти, поскольку после этого глава страны Владимир Зеленский уволил всех областных военкомов.

Кстати, в этом месяце президент Украины подписал указ о призыве на службу переболевших туберкулёзом и имеющих бессимптомный ВИЧ, а также больных с медленно прогрессирующими болезнями ЦНС. Кроме того, были изменены требования для здоровья десантников и морпехов, а Рада потребовала вообще исключить из закона понятие "ограниченно годен". Там заявили, что непригодные для боёв с автоматом в руках могут быть полезны в штабе, составе ракетных войск или заниматься IT.

В украинском Конституционном суде также предложили экстрадировать уехавших из страны мужчин призывного возраста, однако в ЕС указали, что для этого потребуется возбуждение уголовного дела. Кроме того, пополнять ряды ВСУ станут и женщинами. Представительницы слабого пола из медучреждений подлежат учёту с 1 октября.