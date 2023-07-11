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Регион
Опубликовано 11 июля 2023, 06:29
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Российские разведчики узнали о резком росте числа женщин-военных в рядах ВСУ

Марочко сообщил, что в рядах ВСУ число женщин-военных за месяц выросло до 30%

В зоне ответственности Южного военного округа в Донбассе увеличивается число женщин-военных в рядах ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Исходя из аналитики данных разведорганов, за истекший месяц в нашей зоне ответственности увеличилось количество украинских военнослужащих женского пола", — написал он в "Телеграме".

Марочко отметил, что в настоящий момент в ряде украинских войск порядка 30% женщин. Причём среди них есть офицеры и рядовой состав.

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Ранее женщины из ВСУ пожаловались на букет проблем со здоровьем из-за отсутствия туалетов. По словам одной из служащих в ВСУ, военным приходилось ходить на улицу в лесу при температуре минус 15 градусов.

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Freepik / vecstock

Евгения Колесникова
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