Российские разведчики узнали о резком росте числа женщин-военных в рядах ВСУ
Марочко сообщил, что в рядах ВСУ число женщин-военных за месяц выросло до 30%
В зоне ответственности Южного военного округа в Донбассе увеличивается число женщин-военных в рядах ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Исходя из аналитики данных разведорганов, за истекший месяц в нашей зоне ответственности увеличилось количество украинских военнослужащих женского пола", — написал он в "Телеграме".
Марочко отметил, что в настоящий момент в ряде украинских войск порядка 30% женщин. Причём среди них есть офицеры и рядовой состав.
Ранее женщины из ВСУ пожаловались на букет проблем со здоровьем из-за отсутствия туалетов. По словам одной из служащих в ВСУ, военным приходилось ходить на улицу в лесу при температуре минус 15 градусов.
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