Российские разведчики узнали о резком росте числа женщин-военных в рядах ВСУ

В зоне ответственности Южного военного округа в Донбассе увеличивается число женщин-военных в рядах ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Исходя из аналитики данных разведорганов, за истекший месяц в нашей зоне ответственности увеличилось количество украинских военнослужащих женского пола", — написал он в "Телеграме".

Марочко отметил, что в настоящий момент в ряде украинских войск порядка 30% женщин. Причём среди них есть офицеры и рядовой состав.