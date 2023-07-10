Женщины из ВСУ пожаловались на букет проблем со здоровьем из-за отсутствия туалетов

Женщины в рядах армии Украины испытывают серьёзные проблемы со здоровьем из-за отсутствия туалетов. Такими подробностями поделилась 24-летняя Юлия, которая служит в ВСУ.

"Попробуйте сходить в туалет в лесу при температуре 4 градуса по Фаренгейту (минус 15 градусов по Цельсию. — Прим. Лайфа). <...> Спустя год войны мы все заработали букет всевозможных проблем со здоровьем", — приводит её слова Daily Beast.

Военнослужащая призналась, что все женщины в украинских войсках когда-либо страдали циститом, воспалением яичников или болью в спине. К слову, в рядах армии страны служат порядка 60 тысяч женщин. Одна из них заявила, что пошатнувшееся из-за отсутствия женского туалета или подгузников здоровье — это наименьшая из проблем, с которыми им приходится сталкиваться во время службы.