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10 июля, 13:15

Женщины из ВСУ пожаловались на букет проблем со здоровьем из-за отсутствия туалетов

Daily Beast: У женщин в ВСУ есть проблемы со здоровьем из-за отсутствия туалетов

Женщины в рядах армии Украины испытывают серьёзные проблемы со здоровьем из-за отсутствия туалетов. Такими подробностями поделилась 24-летняя Юлия, которая служит в ВСУ.

"Попробуйте сходить в туалет в лесу при температуре 4 градуса по Фаренгейту (минус 15 градусов по Цельсию. — Прим. Лайфа). <...> Спустя год войны мы все заработали букет всевозможных проблем со здоровьем", — приводит её слова Daily Beast.

Военнослужащая призналась, что все женщины в украинских войсках когда-либо страдали циститом, воспалением яичников или болью в спине. К слову, в рядах армии страны служат порядка 60 тысяч женщин. Одна из них заявила, что пошатнувшееся из-за отсутствия женского туалета или подгузников здоровье — это наименьшая из проблем, с которыми им приходится сталкиваться во время службы.

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Ранее Лайф рассказывал историю российской женщины, которая отправилась добровольцем на специальную военную операцию. Надежда — врач-терапевт Кумёнской ЦРБ. Решив не отсиживаться в тылу и помочь нашим бойцам на передовой, недолго думая, в сентябре прошлого года она уехала в зону боевых действий. Подробнее о том, что из этого вышло — читайте в нашем материале.

Обложка ©

Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Николь Вербер
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