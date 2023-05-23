Цыганка поколдовала над бойцом ВСУ и убедила дважды "позолотить ей ручку"

В городе Днепре на Украине полиция задержала гадалку, которая прямо на вокзале убедила украинского военнослужащего отдать ей все свои деньги. Кадры "колдовства" над бойцом опубликовали местные телеграм-каналы.

На Украине цыганка развела солдата ВСУ на деньги. Видео © t.me / Днепр оперативный

На публикуемом видео похожая на цыганку женщина что-то объясняет военному ВСУ, после чего тот достаёт из кармана деньги и отдаёт их ей. Но гадалка не уходит, а продолжает разговор. Она в чём-то вновь убеждает мужчину, который снова достаёт кошелёк и "золотит ей ручку".

На Украине цыганка забрала деньги у солдата ВСУ. Фото © t.me / Днепр оперативный

Полиция разыскала злоумышленницу. Она на камеру извинилась перед украинским военнослужащим. Не уточняется, какую ответственность понесёт женщина и поступало ли заявление от потерпевшего к правоохранителям.