Врач – доброволец СВО Надежда: Вместо страха есть только чувство армейской дружбы

На поле боевых действий в рамках СВО на Украине сражаются не только солдаты, но и врачи, которые работают слаженно, не испытывая страха под постоянными обстрелами. Об этом в беседе с изданием "Кировская правда" рассказала жительница Кировской области врач-терапевт Кумёнской ЦРБ Надежда Аменитская, которая в сентябре 2022 года отправилась добровольцем в зону боевых действий.

"Если ты будешь бояться, акцентироваться на чувстве страха, ты там просто не выживешь. <...> Обстрелы постоянно, постоянно грохот, особенно по ночам. Страха нет, а вот что есть, так это чувство потрясающей командной работы, настоящей армейской дружбы. На гражданке же такого никогда не услышишь, мы друг к другу обращаемся не по позывным, не по именам, а "братское сердце", — рассказала она.

Сейчас Аменитская вместе с коллегами находится на третьей линии, а это примерно 15 километров от передней линии фронта. Она отметила, что считает сослуживцев уже второй семьёй. Рассказывая о работе, врач добавила, что выполняет обязанности, несмотря на прилёты и обстрелы, да и "некогда бояться, надо быстро помочь" военнослужащему, то есть остановить кровотечение, обезболить, наложить жгут. На фронт врачи приезжают именно работать, а не страшиться происходящего, чему их и учили, подчеркнула терапевт.

Она также рассказала, что вместе с коллегами они живут в деревне в Запорожской области, где для них полностью организован быт. Медикам предоставлено и обмундирование, в том числе зимние и демисезонные берцы, каски и оружие. У Аменитской есть и бронежилет, который весит 17 килограммов. Ещё и автомат весом четыре килограмма приходится носить на себе каждый день, отметила врач. Вместе с тем на протяжении двух с половиной месяцев она обучалась навыкам военных действий в Саратове, в том числе стрельбе из автомата Калашникова, из пистолета Макарова, снайперской винтовки, ручного противотанкового гранатомёта, а также оказания помощи пострадавшим военным. Умение пользования оружием Аменитской пригодилось.

"Работы диверсионно-разведывательных группировок никто не отменял, они ориентированы на ликвидацию медиков, полк ведь не выживет без медицины. Враг реальный, он рядом", — добавила она.

Кроме того, работающие на фронте медики получают много гуманитарной помощи, в которую входят продукты питания, средства гигиены и одежда, а также лекарства. Вместе со всем этим врачам присылаются письма и рисунки россиян, в том числе и детей. Врач призналась, что очень трогательно читать эту почту.