Украинцев начали забирать в армию из очередей за гумпомощью
РИА "Новости": Украинцев мобилизуют в ряды ВСУ прямо из очередей за гумпомощью
На подконтрольной Киеву части Херсонской области мужчин в армию начали забирать прямо во время раздачи гуманитарной помощи. Об этом сообщил сотрудник силовых структур России со ссылкой на источник в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки Незалежной.
"Власти Украины изобрели новый способ мобилизации граждан — во время раздачи гуманитарной помощи", — приводит его слова РИА "Новости".
Как уточнил собеседник агентства, сотрудники призывных пунктов получили от начальства устное распоряжение о том, чтобы забирать и отправлять на фронт "всех мужчин, вышедших к пунктам раздачи гумпомощи" на правобережье Днепра.
Ранее Лайф рассказывал, что в Киеве "любители шашлыка" повестки получили во время отдыха. Лесники совместно со спасателями и полицейскими в ходе рейда по Дарницкому парку раздали предупреждающие открытки о лесных пожарах и памятки с алгоритмом действий при обнаружении взрывоопасных предметов вместе с предписаниями явиться в военкомат — якобы для уточнения учётных данных.
ТАСС / AP Photo / Nariman El-Mofty