На подконтрольной Киеву части Херсонской области мужчин в армию начали забирать прямо во время раздачи гуманитарной помощи. Об этом сообщил сотрудник силовых структур России со ссылкой на источник в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки Незалежной.

"Власти Украины изобрели новый способ мобилизации граждан — во время раздачи гуманитарной помощи", — приводит его слова РИА "Новости".

Как уточнил собеседник агентства, сотрудники призывных пунктов получили от начальства устное распоряжение о том, чтобы забирать и отправлять на фронт "всех мужчин, вышедших к пунктам раздачи гумпомощи" на правобережье Днепра.