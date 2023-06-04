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4 июня, 05:38

Украинцев начали забирать в армию из очередей за гумпомощью

РИА "Новости": Украинцев мобилизуют в ряды ВСУ прямо из очередей за гумпомощью

На подконтрольной Киеву части Херсонской области мужчин в армию начали забирать прямо во время раздачи гуманитарной помощи. Об этом сообщил сотрудник силовых структур России со ссылкой на источник в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки Незалежной.

"Власти Украины изобрели новый способ мобилизации граждан — во время раздачи гуманитарной помощи", — приводит его слова РИА "Новости".

Как уточнил собеседник агентства, сотрудники призывных пунктов получили от начальства устное распоряжение о том, чтобы забирать и отправлять на фронт "всех мужчин, вышедших к пунктам раздачи гумпомощи" на правобережье Днепра.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Киеве "любители шашлыка" повестки получили во время отдыха. Лесники совместно со спасателями и полицейскими в ходе рейда по Дарницкому парку раздали предупреждающие открытки о лесных пожарах и памятки с алгоритмом действий при обнаружении взрывоопасных предметов вместе с предписаниями явиться в военкомат — якобы для уточнения учётных данных.

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ТАСС / AP Photo / Nariman El-Mofty

Николь Вербер
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