"Завтра в военкомате будешь": Украинец сделал замечание автохаму в форме ВСУ и получил "повестку"
Украинский военный пригрозил одесситам военкоматом после конфликта на дороге
В Одессе мужчина в форме угрожал вызвать в военкомат водителя и пассажира, с которыми у него произошёл конфликт на дороге. Видео опубликовал телеграм-канал "Одесса инфо".
Предположительно, сотрудник военкомата угрожает жителям Одессы. Видео © Telegram / "Одесса инфо"
Судя по кадрам, мужчина в форме двигался в правом крайнем ряду и, пытаясь перестроиться в левый ряд без включения поворотника, подрезал авто, которое ехало слева от него. Мужчины сделали ему замечание, после чего услышали в свой адрес кучу оскорблений и угроз.
"Ты завтра будешь в военкомате", — уверенно сказал автохам после отборного мата. Доподлинно неизвестно, является ли он сотрудником военкомата, но на его левом рукаве можно увидеть шеврон с украинским флагом.
Ранее украинские власти пытались обманом вручать повестки жителям Одессы. Сотрудники военкоматов отлавливали мужчин, прикрываясь машиной скорой помощи.
Telegram / "Одесса инфо"