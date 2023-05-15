"Завтра в военкомате будешь": Украинец сделал замечание автохаму в форме ВСУ и получил "повестку"

В Одессе мужчина в форме угрожал вызвать в военкомат водителя и пассажира, с которыми у него произошёл конфликт на дороге. Видео опубликовал телеграм-канал "Одесса инфо".

Предположительно, сотрудник военкомата угрожает жителям Одессы. Видео © Telegram / "Одесса инфо"

Судя по кадрам, мужчина в форме двигался в правом крайнем ряду и, пытаясь перестроиться в левый ряд без включения поворотника, подрезал авто, которое ехало слева от него. Мужчины сделали ему замечание, после чего услышали в свой адрес кучу оскорблений и угроз.

"Ты завтра будешь в военкомате", — уверенно сказал автохам после отборного мата. Доподлинно неизвестно, является ли он сотрудником военкомата, но на его левом рукаве можно увидеть шеврон с украинским флагом.