Разрекламированное контрнаступление ВСУ потерпело позорный провал, и уже в октябре Киеву придётся его завершить из-за сложностей с боеспособностью войск, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он подчеркнул, что возможность Украины поддерживать ВСУ с каждым днём всё уменьшается, поэтому Киев сможет продержаться ещё лишь несколько недель.

"Как только погода изменится, а она изменится в октябре, мобильность войск сократится", — сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

При этом он отметил, что российские войска по-прежнему смогут наносить авиационные удары ракетами и бомбами по базам, укреплениям, местам размещения ВСУ и украинской инфраструктуре. Кстати, Джонсон напомнил, что даже глава Незалежной Владимир Зеленский ранее уже признал провал контрнаступления.