"Мобильность войск сократится": В США предрекли скорый конец контрнаступлению ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киеву придётся закончить контрнаступление в октябре
Разрекламированное контрнаступление ВСУ потерпело позорный провал, и уже в октябре Киеву придётся его завершить из-за сложностей с боеспособностью войск, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Он подчеркнул, что возможность Украины поддерживать ВСУ с каждым днём всё уменьшается, поэтому Киев сможет продержаться ещё лишь несколько недель.
"Как только погода изменится, а она изменится в октябре, мобильность войск сократится", — сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
При этом он отметил, что российские войска по-прежнему смогут наносить авиационные удары ракетами и бомбами по базам, укреплениям, местам размещения ВСУ и украинской инфраструктуре. Кстати, Джонсон напомнил, что даже глава Незалежной Владимир Зеленский ранее уже признал провал контрнаступления.
Вместе с тем аналитик добавил, что с начала июня украинская армия лишилась почти 80 тысяч бойцов, хотя, по данным президента России Владимира Путина, потери ВСУ составили 71,5 тысячи человек. На днях российский лидер рассказал, что украинские войска также потеряли 544 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса.
ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth