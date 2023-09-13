Экс-депутат Рады Кива: Зеленский готов объявить России войну этой осенью
Президент Украины Владимир Зеленский готов уже этой осенью объявить войну России и начать всеобщую мобилизацию, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.
"Зеленский готов официально объявить войну России и всеобщую мобилизацию на Украине уже в конце этой осени. Такое решение позволит уничтожить, стереть протестное население, сделать невозможным проведение выборов", — написал он в своём телеграм-канале.
Кроме того, считает бывший парламентарий, подобный шаг поможет Зеленскому вернуть интерес мирового сообщества к конфликту на Украине и заставить его участвовать в этой войне из-за угрозы перерастания кризиса в третью мировую войну и нового витка экономического кризиса, "который может добить экономику Европы".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ потеряли много людей и "хеппи-энда" у Украины не будет. По его словам, контрнаступление ВСУ — это не кино.
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