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Опубликовано 13 сентября 2023, 12:25
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Экс-депутат Рады Кива: Зеленский готов объявить России войну этой осенью

Президент Украины Владимир Зеленский готов уже этой осенью объявить войну России и начать всеобщую мобилизацию, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

"Зеленский готов официально объявить войну России и всеобщую мобилизацию на Украине уже в конце этой осени. Такое решение позволит уничтожить, стереть протестное население, сделать невозможным проведение выборов", — написал он в своём телеграм-канале.

Кроме того, считает бывший парламентарий, подобный шаг поможет Зеленскому вернуть интерес мирового сообщества к конфликту на Украине и заставить его участвовать в этой войне из-за угрозы перерастания кризиса в третью мировую войну и нового витка экономического кризиса, "который может добить экономику Европы".

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ потеряли много людей и "хеппи-энда" у Украины не будет. По его словам, контрнаступление ВСУ — это не кино.

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Getty Images / Artur Widak

Матвей Константинов
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