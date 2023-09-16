Стало известно, что США не объявят о передаче ATACMS во время визита Зеленского
Axios: США не объявят о поставках ракет ATACMS во время визита Зеленского
Власти Соединённых Штатов во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон на следующей неделе не намерены объявлять о поставках ВСУ тактических ракет ATACMS, дальность стрельбы которых составляет 300 километров. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник.
По данным портала, во время визита главы Госдепа США Энтони Блинкена в Киев поднимался этот вопрос. Однако, как сообщается, Белый дом в настоящее время ещё не принял решения на этот счёт.
Лайф сообщал, что Зеленский прибудет в Вашингтон 21 сентября, где проведёт переговоры с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом. После этого Зеленский планирует встретиться с представителями обеих партий в Конгрессе.