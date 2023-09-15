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15 сентября, 17:48

Байден примет Зеленского в Белом доме 21 сентября

Президент США Джо Байден 21 сентября встретится в Белом доме с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба американского лидера.

"Президент Байден вернётся из Нью-Йорка в Вашингтон, чтобы принять в четверг в Белом доме Владимира Зеленского", — говорится в сообщении.

Зеленский посещал США, где встречался с Байденом, в декабре прошлого года. Глава Белого дома же побывал в Киеве в феврале 2023-го. А недавно в украинскую столицу заехал американский госсекретарь Энтони Блинкен. Там он посетил McDonald's и кладбище.

Зеленский в ООН может сесть за один стол с представителем России

Зеленский в ООН может сесть за один стол с представителем России

Напомним, на следующей неделе состоится заседание Генассамблеи ООН. Оно пройдёт с 19 по 26 сентября в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке. Как стало известно в июле, президент России Владимир Путин не поедет на мероприятие. Вместе него российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров и выступит на дискуссии.

Обложка ©

ТАСС / AP / Andrew Harnik

Никита Никонов
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