Байден примет Зеленского в Белом доме 21 сентября
Президент США Джо Байден 21 сентября встретится в Белом доме с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба американского лидера.
"Президент Байден вернётся из Нью-Йорка в Вашингтон, чтобы принять в четверг в Белом доме Владимира Зеленского", — говорится в сообщении.
Зеленский посещал США, где встречался с Байденом, в декабре прошлого года. Глава Белого дома же побывал в Киеве в феврале 2023-го. А недавно в украинскую столицу заехал американский госсекретарь Энтони Блинкен. Там он посетил McDonald's и кладбище.
Напомним, на следующей неделе состоится заседание Генассамблеи ООН. Оно пройдёт с 19 по 26 сентября в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке. Как стало известно в июле, президент России Владимир Путин не поедет на мероприятие. Вместе него российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров и выступит на дискуссии.
ТАСС / AP / Andrew Harnik