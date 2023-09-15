Байден примет Зеленского в Белом доме 21 сентября

Президент США Джо Байден 21 сентября встретится в Белом доме с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба американского лидера.

"Президент Байден вернётся из Нью-Йорка в Вашингтон, чтобы принять в четверг в Белом доме Владимира Зеленского", — говорится в сообщении.

Зеленский посещал США, где встречался с Байденом, в декабре прошлого года. Глава Белого дома же побывал в Киеве в феврале 2023-го. А недавно в украинскую столицу заехал американский госсекретарь Энтони Блинкен. Там он посетил McDonald's и кладбище.