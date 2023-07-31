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31 июля, 17:21

В Кремле ответили на вопрос о возможности участия Путина в Генассамблее ООН

Песков: Путин пока не планирует принимать участие в Генассамблее ООН

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует принимать участие в заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА "Новости".

Это заседание Генассамблеи ООН состоится в штаб-квартире международной организации в сентябре.

Путин: Россия не нарушает Устав ООН и действует в полном соответствии с ним

Путин: Россия не нарушает Устав ООН и действует в полном соответствии с ним

Напомним, что Путин не поедет на августовский саммит БРИКС в ЮАР. Как объяснил президент, его присутствие в стране сейчас важнее такой поездки.

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Kremlin.ru

Андрей Григорьев
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