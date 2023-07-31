В Кремле ответили на вопрос о возможности участия Путина в Генассамблее ООН
Песков: Путин пока не планирует принимать участие в Генассамблее ООН
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует принимать участие в заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА "Новости".
Это заседание Генассамблеи ООН состоится в штаб-квартире международной организации в сентябре.
Напомним, что Путин не поедет на августовский саммит БРИКС в ЮАР. Как объяснил президент, его присутствие в стране сейчас важнее такой поездки.
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