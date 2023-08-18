Официально объявлено, кто возглавит делегацию России на Генассамблее ООН
Делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре возглавит Сергей Лавров
Президент РФ Владимир Путин утвердил состав российской делегации на Генассамблее ООН в сентябре. Возглавит её министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, следует из документа.
"Утвердить следующий состав делегации РФ для участия в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С.В. — министр иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета безопасности Российской Федерации (глава делегации)", — говорится в распоряжении.
Кроме того, в состав делегации включены замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, глава Комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя, а также глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и другие.
Напомним, что заседание Генассамблеи ООН состоится в штаб-квартире международной организации в США в сентябре. Ещё в конце июля стало известно, что Путин не поедет в Нью-Йорк на это заседание. Итоги прошлой ГА ООН Западу не понравились — давления на Россию он там не добился.
ТАСС / AP / Mary Altaffer