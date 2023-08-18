Официально объявлено, кто возглавит делегацию России на Генассамблее ООН

Президент РФ Владимир Путин утвердил состав российской делегации на Генассамблее ООН в сентябре. Возглавит её министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, следует из документа.

"Утвердить следующий состав делегации РФ для участия в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С.В. — министр иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета безопасности Российской Федерации (глава делегации)", — говорится в распоряжении.

Кроме того, в состав делегации включены замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, глава Комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя, а также глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и другие.