Лавров: Роль ООН повысится, если Запад прекратит нарушать устав

Роль Организации Объединённых Наций (ООН) в многополярном мире могла бы вырасти, если страны-участницы будут соблюдать устав. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Российскому обществу "Знание" на полях ПМЭФ. Видео опубликовано на сайте ведомства.

"Если все будут выполнять требования Устава ООН, то роль всемирной организации далеко не исчерпана. Она бы стала повышаться, если бы все руководствовались принципами устава", — сказал Лавров.