Лавров: Роль ООН повысится, если Запад прекратит нарушать устав
Роль Организации Объединённых Наций (ООН) в многополярном мире могла бы вырасти, если страны-участницы будут соблюдать устав. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Российскому обществу "Знание" на полях ПМЭФ. Видео опубликовано на сайте ведомства.
"Если все будут выполнять требования Устава ООН, то роль всемирной организации далеко не исчерпана. Она бы стала повышаться, если бы все руководствовались принципами устава", — сказал Лавров.
Министр уточнил, что, согласно ключевому принципу, ООН основана на суверенном равенстве государств. А если посмотреть на действия Запада, то "он попирает этот принцип каждодневно в самых разных ситуациях". По словам Лаврова, Запад не допускает равенства. Эти государства не считают необходимым жить по принципам Устава ООН, у них есть для этого собственные "правила", подчеркнул дипломат.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ