Лавров: Россия должна гарантировать себе безопасность сама без оглядки на Запад

Россия сама будет заниматься обеспечением своей безопасности, не рассчитывая на обещания и гарантии со стороны Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT.

"Мы эти гарантии не будем готовы выстраивать, опираясь на очередные обещания и даже на какие-то документы, которые Запад может предложить", — подчеркнул глава дипломатического ведомства.

Лавров добавил, что Россия должна сама стать гарантом собственной безопасности.