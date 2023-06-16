Регион

Уведомления отключены

16 июня, 18:46

Лавров: Россия должна гарантировать себе безопасность сама без оглядки на Запад

Россия сама будет заниматься обеспечением своей безопасности, не рассчитывая на обещания и гарантии со стороны Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT.

"Мы эти гарантии не будем готовы выстраивать, опираясь на очередные обещания и даже на какие-то документы, которые Запад может предложить", подчеркнул глава дипломатического ведомства.

Лавров добавил, что Россия должна сама стать гарантом собственной безопасности.

Путин допустил, что с другой администрацией президента США до СВО бы не дошло

Путин допустил, что с другой администрацией президента США до СВО бы не дошло

Ранее Лайф приводил слова Лаврова о том, что Россия в рамках группы экспертов "ядерной пятёрки" выразила серьёзный демарш Соединённым Штатам в связи с планами поставить Киеву истребители F-16, которые могут нести ядерные заряды.

Обложка ©

kremlin.ru

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров