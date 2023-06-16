Лавров: Россия должна гарантировать себе безопасность сама без оглядки на Запад
Россия сама будет заниматься обеспечением своей безопасности, не рассчитывая на обещания и гарантии со стороны Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT.
"Мы эти гарантии не будем готовы выстраивать, опираясь на очередные обещания и даже на какие-то документы, которые Запад может предложить", — подчеркнул глава дипломатического ведомства.
Лавров добавил, что Россия должна сама стать гарантом собственной безопасности.
Ранее Лайф приводил слова Лаврова о том, что Россия в рамках группы экспертов "ядерной пятёрки" выразила серьёзный демарш Соединённым Штатам в связи с планами поставить Киеву истребители F-16, которые могут нести ядерные заряды.