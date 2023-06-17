Лавров заявил, что украинский кризис сделает Россию ещё сильнее
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинский кризис станет ключевым этапом в формировании нового многополярного мира, который сделает Россию ещё более сильной. Об этом он сказал в интервью Российскому обществу "Знание" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Украинская ситуация — это лишь эпизод. Главный, серьёзный, может быть, даже решающий, но всё равно это часть процесса формирования многополярного мира. Уверен, что Россия выйдет из этой ситуации ещё более окрепшей", — отметил он.
Лавров напомнил, как Россия выходила из прежних конфликтов, и отметил, что эти победы придавали стране сил, уверенности и энергии для создания лучшего государства и сохранения традиций.
Ранее Лавров заявил о провале планов Запада по разделению Украины и России. Также он подчеркнул, что Европа выбрала путь войны с РФ и теперь Москва должна достичь своих целей, которые "более благородные по сравнению с европейцами".