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17 июня, 07:40

Лавров заявил, что украинский кризис сделает Россию ещё сильнее

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинский кризис станет ключевым этапом в формировании нового многополярного мира, который сделает Россию ещё более сильной. Об этом он сказал в интервью Российскому обществу "Знание" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Украинская ситуация — это лишь эпизод. Главный, серьёзный, может быть, даже решающий, но всё равно это часть процесса формирования многополярного мира. Уверен, что Россия выйдет из этой ситуации ещё более окрепшей", — отметил он.

Лавров напомнил, как Россия выходила из прежних конфликтов, и отметил, что эти победы придавали стране сил, уверенности и энергии для создания лучшего государства и сохранения традиций.

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Ранее Лавров заявил о провале планов Запада по разделению Украины и России. Также он подчеркнул, что Европа выбрала путь войны с РФ и теперь Москва должна достичь своих целей, которые "более благородные по сравнению с европейцами".

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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